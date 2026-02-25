¼ãÎÓ»þ±Ñ¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡¡¡ÖÊì¤ÈÄ«¥É¥é¤ò´Ñ¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë¼ãÎÓ»þ±Ñ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¼ãÎÓ»þ±Ñ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¶ÛÇ÷¥·ー¥ó¤ÎÎ¢Â¦¡¡ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤ÎÌò¼Ôº²¤òÀä»¿
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¼ãÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¾Èþ¡Ê¾åºä¼ùÎ¤¡Ë¤¬¼Â½¬¤Ç¼õ¤±»ý¤Ä´µ¼Ô¡¦´Ý»³ÃéÂ¢¡£Æþ±¡À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¿©¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£
¡¡¼ãÎÓ¤Ï½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌò¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤ÏÄ«¥É¥é¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊì¤ÈÄ«¥É¥é¤ò´Ñ¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ãÎÓ»þ±Ñ¡Ê´Ý»³ÃéÂ¢Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È ¢¨Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤³¤ÎÅÙ¡¢´Ý»³ÃéÂ¢¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±é¤¸¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¼ãÎÓ»þ±Ñ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ý»³ÃéÂ¢¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤ÏÄ«¥É¥é¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊì¤ÈÄ«¥É¥é¤ò´Ñ¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¤ÎÊì¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Êì¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥ÉºòÇ¯¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ÇºÆ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë