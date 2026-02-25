Â¼¾åÊæÇµ²Â¡¢½÷ÏºÌò¤Ç¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¡¡½é¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËÂ¼¾åÊæÇµ²Â¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Ä«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¼çÂê²Î¤ÏMrs. GREEN APPLE¡¡Âç¿¹¸µµ®¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¿ÍÀ¸»¾²Î¡×
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂ¼¾å¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´ÃæÌ¤¿ë¤ÇÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷Ïº¡¦Í¼Æä¡£²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤¦Ìò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢¡ÖÍ¼Æä¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö½÷Ïº¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¼êÊü¤µ¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤òÆü¡¹¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎòËèÄ«¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Ã¤ÈÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤ä¡¢¿Í¤¬Á°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¤¬¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É³ØÀ¸»þÂå¡¢ÁÄÉã¤ÎÆþ±¡¤ÇÉÂ±¡¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤¬´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¼«Ê¬¤â´Ç¸î¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¼å¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤Æ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë