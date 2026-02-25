Mrs. GREEN APPLE¤ò¥ß¥å¡¼¥º¤Ëµ¯ÍÑ¡ª¡¡¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡×¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÈQRO¡É¿·CMÊü±Ç
¡¡¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖQRO¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢3¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡ØQRO¡ÙDEBUT ¡×¤ò¡¢Æ±Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖQRO¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¹õ¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢22¼ïÎà¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤éÀ®¤ë44¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤½¤í¤¨¤ë¹õ´ã¶ÀÀìÌç¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£
¡¡¥á¥¬¥ÍÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖQRO¡×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ß¥»¥¹¤¬¡¢CM¥½¥ó¥°¤Î¡ÖMagic¡×¤òBGM¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡ÖQRO¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ËË¤Ë¥í¥´¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂ¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê±é½Ð¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤¬¤½¤í¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤º¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ëþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜ±ÇÁü¡£¸Ä¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ê·è¤á¥«¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¿¹¤Ï¿·CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥á¥¬¥Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¤Ë¹õ´ã¶À¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀ¤«¤¹¼ã°æ¤Ï¡¢¡ÖQRO¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ£ß·¤Ï¡Ö¹õ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡ÖQRO¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¡£
¡½¡½ CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¿¹¡§¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥á¥¬¥Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ QRO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£ß·¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¼«Ê¬¤â¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¼ã°æ¡§¹õ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤Ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤êºÙÉô¤Þ¤Ç¡¢¹õ¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÉ½¾ð¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢QRO¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ ¹õ´ã¶À¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¼ã°æ¡§¹õ´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥â¡¼¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¤â¹õ´ã¶À¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¹ç¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ QRO¤Ï¿·À¸³è¤Î¤É¤ó¤ÊÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ß·¡§¿·À¸³è¤ÈQRO¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥·¥ã¥¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤ËQRO¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿·À¸³è¤Ï¤¼¤ÒQRO¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ 3¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ß·¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹õ´ã¶À¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢QRO¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»äÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿¹¡§ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤º¢¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã°æ¡§¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âËèÆü·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈQRO¤¬»÷¹ç¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
