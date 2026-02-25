¿¹ÈøÍ³Èþ¡¢Â¹Ì¼¤¬¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡× ¤Þ¤Þ¤´¤È³Ú¤·¤à¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â¹¤Î¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¿¹ÈøÍ³Èþ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¤Þ¤Þ¤´¤È¡É¤ò³Ú¤·¤àÂ¹Ì¼
¡¡¿¹Èø¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò³Ú¤·¤à¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤ò¼êÎÁÍý¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Ê³Æ®¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°¦¸¤¡¦¥ª¥ì¥ª¤Î¤¿¤á¤Ë´³¤·°ò¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤Øºù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡Ö½Õ¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡Ä²ÖÊ´¤â¡Äº£Æü¤ÏÌÜ¤âÉ¡¤â¥°¥º¥°¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢µ¨ÀáÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹Èø¤Ï2022Ç¯6·î28Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿Ä¹½÷¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿¹Èø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éÂ¹ÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
