ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢Ä¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¤¬15ºÐ¤Ë¡¡ºÊ¡¦Á°ÅÄ°¦¤¬²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ªÂÀÏº¤¬15ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤Î¡È¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Ä°¦¤¤¡×Ä¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö´ªÂÀÏº 15ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÅöÆü¤Ï³Ú²°¤Ç¤â¤ª½Ë¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯Áõ¾þ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖË»¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ËÊì¤Ï¶»¤¬¥¸¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¼Çµï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡¢·Ý¤ÎÆ»¤ËÎå¤àÂ©»Ò¤òÍê¤â¤·¤¯¸«¼é¤ëÊì¿´¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌë¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¡×¤È¡¢´ª¶åÏº¤ä¼¡ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¡Ê12¡Ë¤â¤½¤í¤Ã¤¿¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·»Äï¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
