¸ÞÎØ¶â¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥·¥ç¡¼¥È¤â¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï¤¬£²£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿È±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¶¥®¥È¥ï¡£¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢È±¤¬Ç¨¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£²Ëü·ï¶á¤¤¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¤Æ¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¡¢¡Ö¥Ø¥¢¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£