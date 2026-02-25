À¤³¦¤ÎËÉ±Ò»Ù½ÐÌó410Ãû±ß ²áµîºÇ¹â¹¹¿·¡¡¡È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤ÇÀ¤³¦¤ÎËÉ±Ò¾ðÀª¤¬µÞÊÑ¡É¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡Ö¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ÏÀ¤³¦¤Î·³»ö¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ÎÁí³Û¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎËÉ±Ò¾ðÀª¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IISS=¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤¬24Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡Ö¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù2.5%Áý¤¨¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2Ãû6300²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½410Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î9210²¯¥É¥ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÃæ¹ñ¤Î2513²¯¥É¥ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î1862²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï9ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤589²¯¥É¥ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬10ÈÖÌÜ¤Ç444²¯¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î±ç½õ¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë²¤½£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î´ØÍ¿Äã²¼¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤¬µÏ¿Åª¤Ê¿å½à¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎGDP=¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬21.2%¤ÈÆÍ½Ð¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤ÏËÉ±ÒÈñ¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÁý²ÃÎ¨¤ÏÆß²½¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬¡ÖÂç¤¤ÊÂ»¼º¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀïÎÏ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤È°Ý»ý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£