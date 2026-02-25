Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡Ï¢ÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¸Â³¦¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¥¨¥¹¥È¥é¥À¤È¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ï¡Ö½³¤Ã¤Æ¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO1ÇÔ¡Ë¤¬4·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡¢Æ±µé1°Ì¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê35¡á¥á¥¥·¥³¡¢45¾¡28KO4ÇÔ¡Ë¤ÈWBCÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬25Æü¡¢Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î¤ËWBC¤«¤éÂÐÀï»ØÎá¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¼Ô¤ÏÆ±µé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê30¡áÂç¶¶¡¢21¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏºòÇ¯11·î24Æü¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎWBCÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°8ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£Ìó4¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤¬À¤³¦ºÆÄ©Àï¤ò·ü¤±¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢»î¹ç¤Î·èÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¡£½³¤Ã¤Æ¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤è¤ê¤â°æ¾åÂó¿¿¤Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë»×¤¤¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤Î»î¹ç¤ÇÍÂ¤±¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¿ÍÀ¸·ü¤±¤ÆÉé¤±¤¿Áê¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·Á°¤È¤¤¤¦¤«¡£¼è¤êÊÖ¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¤Áê¼ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶··ë¹½¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü²¿¤«¤·¤éÌÌÇò¤¤¤³¤ÈÃµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¶¯¤¤Áê¼ê¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¨¥¹¥È¥é¥À¤ÈÀï¤¦ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÏ¢ÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤éÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ä¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¡¢Îý½¬¡¢»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£