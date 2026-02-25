¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¸¡Æ¤¡¡ÃæÅì¤ËÊÆ´ÏÄú·ë½¸¡¡Î¾¹ñ¤Î¶¨µÄ¤Ï26Æü¡Ä¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤«¡¡ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¡Únews23¡Û
À¤³¦¤ò¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÅì¡¦¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©Î¾¹ñ¤¬Ä¾ÀÜ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©ÃæÅì¤ò¼èºà¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¿Ü²ìÀî¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¡Û¡È¥¤¥é¥¯ÀïÁè°ÊÍè¤Îµ¬ÌÏ´¶¡ÉÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ·³ÇÛÈ÷
ÃæÅì¤ËÊÆ·³´ÏÄú¤¬½¸·ë¤Ç¹â¤Þ¤ë¶ÛÄ¥
ÃæÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³¤¾å¤ò¿Ê¤à¥¢¥á¥ê¥«·³ºÇ¿·±Ô¤Î¶õÊì¡¢¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¡£
º£¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢2ÀÉ¤Î¶õÊì¤Ê¤É10¤òÄ¶¤¨¤ë´ÏÄú¤¬½¸·ë¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê19Æü¡Ë
¡Ö¹ç°Õ¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¹ç°Õ¡×¤È¤Ï¡¢³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î¶¨µÄ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¡£
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢2·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î¶¨µÄ¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¸µ¥¤¥é¥óÂç»È¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¡óîÆ£¹× µÒ°÷¶µ¼ø
¡Öº£Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ê·³»ö¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ë70¡ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥é¥ó¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤é¥¤¥é¥óÂ¦¤¬¹ß¤ê¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Á³¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡£¤¿¤À¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ë·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¼ÂºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÃæÅì¡¦¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÂç»È´Û°÷¤Î°ìÉô¤È²ÈÂ²¤Ë¹ñ³°ÂàÈò¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÜÀß¤¬¡¢ÊóÉü¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊóÉü¹çÀï¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡©¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¡×
¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿·³»ö¹ÔÆ°¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ·³¤ÎÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê·üÇ°¤â¡£
¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¡¢Ê¼»Î¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢ºîÀï¤¬º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥±¥¤¥óÅý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥±¥¤¥ó»á¤¬¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢100¡ó¤Î¸í¤ê¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢11·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ´ÖÁªµó¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤¬·³»ö¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤É¤¦ÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸µ¥¤¥é¥óÂç»È¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¡óîÆ£¹× µÒ°÷¶µ¼ø
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬1È¯²¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢5È¯¤¯¤é¤¤²¥¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥é¥ó¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡¢¸«¤»¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÈó¾ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¯¤¤ë·Á¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿·â¼¡Âè¤Ç¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¥¤¥é¥óÂç»È¡¦´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¡óîÆ£¹× µÒ°÷¶µ¼ø
¡Ö¡Ê¥¤¥é¥ó¤Ï¡Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤äUAE¤Ê¤É¡¢ÂÐ´ß¤Î¥¢¥é¥Ö»ºÌý¹ñ¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð´ØÏ¢»ÜÀß¤òÄ¾ÀÜ¤¤¤¤Ê¤ê¹¶·â¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÆüËÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î¼¡²ó¤Î¶¨µÄ¤Ï¡¢26Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜµ¤ÅÙ¸«¤¨¤ëÊÆ·³ÇÛÈ÷¡¡¡È¥¤¥é¥¯ÀïÁè°ÊÍè¤Îµ¬ÌÏ¡É
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¤¥é¥ó¤ò¤á¤°¤ë¾ðÀª¤¬¡¢¤Þ¤¿¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿º£¤É¤ì¤À¤±ÀÚÇ÷¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡¿Ü²ìÀîÂó¤µ¤ó¡§
º£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ÎºÇ¿·±Ô¤Î¶õÊì¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤Ê¤É¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¯ÀïÁè°ÊÍè¤Îµ¬ÌÏ´¶¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼çÎÏÊ¼´ï¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢ÆÃ¤Ë±ó¤¯¤Î¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÃµÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖAWACS¡¦E-3¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹âÅÙ¤ÊÁá´ü·Ù²ü´ÉÀ©µ¡¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¹¤´¤¯¹â²Á¤Êµ¡ÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉÂæ¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¡¢¤¤¤ÞÃæÅì¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬Á´À¤³¦¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëºîÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤òÁ´ÉôÄä»ß¤·¤Æ¡ÖAWACS¡¦E-3¡×¤òÃæÅì¤Ë½¸·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤«²¿¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
´°Á´¤Ë¤â¤¦ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢µÞ¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÆÍÁ³¡¢Â¾¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÉÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶öÈ¯Åª¤Ê»ö¸Î¤Ë¤â·üÇ°¡¡²áµî¤Ë¤ÏÌ±´Öµ¡¤ò¸í¤Ã¤Æ¹¶·â
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÃæÅìÃÏ°è¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÇÛÈ÷¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¸åµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¾×ÆÍ¤ÎÂç¤¤µ¡¦µ¬ÌÏ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡¿Ü²ìÀîÂó¤µ¤ó¡§
¤³¤ÎÉôÂâ¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÉôÂâ¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶öÈ¯Åª¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤â1988Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿Î¹µÒµ¡¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌ±´Öµ¡¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅö»þºÇ¿·±Ô¤À¤Ã¤¿¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤¬ÀïÆ®µ¡¤È¸íÇ§¤·¤Æ·âÄÆ¤·¡¢Ì±´Ö¿Í300¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ë¤á¤ÆÉÔ¹¬¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤¬²¾¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÊóÉü¤Î±þ½·¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤Ê¤ë¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î¥¤¥é¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«³Ë¶¨µÄ
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
26Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥¤¥é¥ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¶¨µÄ¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡¿Ü²ìÀîÂó¤µ¤ó¡§
¶öÈ¯Åª¤Ê¾×ÆÍ¤È¤ÏÊÌ¤Î¼¡¸µ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³Ë¶¨µÄ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Â¿¾¯¤ÎÈï³²¤ò½Ð¤·¤Æ²¿¤È¤Ê¤¯¼ý¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤ÎÊóÉü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¾À·¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«Æ°¤¯¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¾À·¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡¿Ü²ìÀîÂó¤µ¤ó¡§
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î·ï¤Ç¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤Þ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
2025Ç¯¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¥¤¥é¥ó¤Ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡¿Ü²ìÀîÂó¤µ¤ó¡§
ÃæÅì¤¬²Ð¤Î³¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¡¸¶ÌýÍ¢Æþ¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ë·Ù²ü
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¤¤Þ¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡¿Ü²ìÀîÂó¤µ¤ó¡§
ÆüËÜ¤Î¸¶Ìý¤Î9³ä¤Ï¤³¤Î¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±À¸³è¤¬¤¤¤¤Ê¤êÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
ÃæÅì¤ÈÊ¹¤¯¤È±ó¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÎÀÐÌý¤ÏÃæÅì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È½é¤á¤Æ¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êºÇ¶á¤¹¤´¤¯¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¶öÈ¯Åª¤ÊÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¤³¦¤ÏÀïÁè¤·¤Ê¤¤¤È¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Ï°ì¤Ä¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¸À¤¦³Ð¸ç¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿Ü²ìÀîÂó¤µ¤ó
Á°JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹
¥¤¥é¥ó¤ä¥¬¥¶¤Ê¤ÉÊ¶ÁèÃÏ¤ò¼èºà
¸½ºß¤ÏReHacQÅù¤Ç³èÆ°
¿¿»³¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È 2004Ç¯¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
ºÇ¿·ºî¤ÏÇ½ÅÐÃÏ¿Ì¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡×