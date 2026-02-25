À¾Àî¤¤è¤·¡¡µÈËÜ¿·´î·à²ñ¸«¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ö¥²¥¹¥È¤ÇËè½µ½Ð¤·¤Æ¡×¤âÃé»Ö¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤¦¤è¡×¤Ç¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾Àî¤¤è¤·¡Ê79¡Ë¤Ï25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè49²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖËè½µ¡¢¿·´î·à¤Ë½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈµÈËÜ¿·´î·àGM¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¤Ë¿½¤·½Ð¤ë¤Ê¤É²ñ¸«¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Î½ÐÈÖÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤è¤·¡£ÁáÄ«¤Ë´²Ê¿¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ²ñ¸«¤Ø¤Î½Ð±é¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡È¿·´î·à¤Î´é¡É¤òÂàÇ¤¤¹¤ëÂ©»Ò¡¦Ãé»Ö¡Ê57¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼êÁ°¤ß¤½¡©¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃé»Ö¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¤¤è¤·¤ÎÆÈÃÅ¾ì¡£¡ÖÀÎ¡¢¥Ü¥¯¤¬ÄÌ¹Ô¿ÍA¤Ç¡¢ºäÅÄ¤µ¤ó¤¬ÄÌ¹Ô¿ÍB¡¢¥ì¥Ä¥´¡¼¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤¬ÄÌ¹Ô¿ÍC¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶î¤±½Ð¤·¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¥²¥¹¥È¤ÇËè½µ½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÉñÂæ¤Î¡Ë¥¢¥¿¥Þ¤È¿¿¤óÃæ¤ÈºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ä¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£¡Ö¼ã¼ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤¬¡£¥Ü¥¯¤é¤¬½Ð¤ì¤Ð¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤è¤·¡£´²Ê¿GM¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÇ¿Í»þÂå¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÀå¹¥Ä´¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãé»Ö¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤¦¤è¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ²ñ¸«¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£