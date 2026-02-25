»³¸ý¸©¡¦¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡¢Ì¾»º¤Î¡Ö¤Õ¤°¡×¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ç³Ú¤·¤à½Õ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼³«»Ï¤Ø
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡×(»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô)¤Ï3·î18Æü¤«¤é¡¢½Õ¤ÎÌ£³Ð¤È²¼´Ø¤ÎÌ¾»º¡Ö¤Õ¤°¡×¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿½Õ¸ÂÄê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼(18,000±ß)¤ò¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE SHIMONOSEKI¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
½Õ¤ÎÌ£³Ð¤È²¼´Ø¤ÎÌ¾»º¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¥Ñ¥¹¥¿¡Ö¤Õ¤°¤Èä£¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¡×
OTTO SETTE SHIMONOSEKI¤Ï¡¢²¼´ØÌ¾Êª¤Î¡Ö¤Õ¤°¡×¤òÁ°ºÚ¤«¤é¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¥³¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖIl Fascino Di Fugu(¥¤¥ë ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥Î ¥Ç¥£ ¥Õ¥°)¡×¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¤Õ¤°¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¤Õ¤°¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÌç³¤¶®¤Î·Ê¿§¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤°¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
½Õ¸ÂÄê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ä£¤Î¿ð¡¹¤·¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤È¤Õ¤°¤Î»ÝÌ£¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤ä¡¢Çò»Ò¤Èµí¥Õ¥£¥ìÆù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤ÉÁ´9ÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¿©ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Äó¶¡´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î18Æü¡Á6·î16Æü¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í18,000±ß¡¢7¡Á11ºÐ 12,600±ß¡¢4¡Á6ºÐ 9,000±ß¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï8,800±ß¡£Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
OTTO SETTE SHIMONOSEKI Æâ´Ñ
¡Ö¤Õ¤°¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç ´»µÌ¤Î¥¹¥¥å¡¼¥Þ¡×¤Ï¡¢¤Õ¤°¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤ÎË¢¤ò¤«¤±¤¿°ì»®¡£3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤°¤Î»ÝÌ£¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤°¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤Õ¤°¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç ´»µÌ¤Î¥¹¥¥å¡¼¥Þ
¡Ö¤Õ¤°¤Èä£¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¡×¤Ï¡¢½Õ¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë¡¢ä£¡¢ÌÚ¤Î²ê¤È¡¢¤Õ¤°¤Î¿È¤Î¥é¥°¡¼¤ò¥Ñ¥¹¥¿¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡£ä£¤ÏÈé¤«¤éè§¤Ç¤ë¤³¤È¤ÇÁÇºàËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È¿ð¡¹¤·¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÌÚ¤Î²ê¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤°¤Î»ÝÌ£¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë°ì»®¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤°¤Î½Ð½Á¤ò²Ã¤¨¡¢»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£
¤Õ¤°¤Èä£¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥Í
¡Ö¤Õ¤°¤ÎÇò»Ò¤Èµí¥Õ¥£¥ìÆù¡×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤òË§¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿Çò»Ò¤È¡¢½À¤é¤«¤Êµí¥Õ¥£¥ìÆù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¡£¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ä¤Õ¤°¤Îµû¾ßÆþ¤ê¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢ÎÁÍýÁ´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¤Õ¤°¤ÎÇò»Ò¤Èµí¥Õ¥£¥ìÆù
ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¡¢»³¸ý¸©¤ÇÀ½Â¤¤¬À¹¤ó¤ÊÆüËÜ¼ò¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ä±ü¹Ô¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸
