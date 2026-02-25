²¼¿åÆ»¹©»ö¸½¾ì¤ÇÅÚº½À¸¤Ëä¤á¡¡ÃËÀºî¶È°÷(52)¤¬»àË´¡¡¼¯»ùÅç¡¦ÆÁÇ·ÅçÄ®
ÆÁÇ·ÅçÄ®¤Î²¼¿åÆ»¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤¤Î¤¦24Æü¡¢ÃËÀºî¶È°÷¤¬Êø¤ì¤¿ÅÚº½¤ËÀ¸¤Ëä¤á¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤ç¤¦25ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÁÇ·ÅçÄ®µµÄÅ¤ÎÄ®Æ»¤Ç24Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç²¼¿åÆ»¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÁÇ·ÅçÄ®ÈøÊì¤ÎÅÚÌÚºî¶È°÷¡¦µÈÌîÍºÍ¦¤µ¤ó(52)¤¬Êø¤ì¤¿ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊÌ¤Îºî¶È°÷¤¬¸«¤Ä¤±119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÌî¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÃâÂ©¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÈÌî¤µ¤ó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤ÏÉý¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¡¢¿¼¤µ2.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ç²¼¿åÆ»´Ø·¸¤Î¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ïー¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ç¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ò·¡ºï¤·¤¿¤¢¤È¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇµÈÌî¤µ¤ó¤¬ËÙ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÆþ¤êÅÚº½¤¬Êø¤ì¤¿¤È·Ù»¡¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤ÉÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦