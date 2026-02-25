ÊñÃú¤Ç¾å»Ê¤Î¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(73)ÂáÊá ¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡¼¯»ùÅç¡¦½½ÅçÂ¼
½½ÅçÂ¼¤ÎÃæÇ·Åç¤Ç²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢73ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½½ÅçÂ¼¡¦ÃæÇ·Åç¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦À¸°ìÃËÍÆµ¿¼Ô(73)¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¸ÍÆµ¿¼Ô¤Ï23Æü¸á¸å10»þÁ°¡¢ÃæÇ·Åç¤Ë¤¢¤ë¶ÐÌ³Àè¤ÎÅÚÌÚ²ñ¼Ò¤Î½ÐÄ¥½ê¤Ç¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¾å»Ê¤Î¼ó¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿ÅçÆâ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤«¤é·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢24Æü¡¢À¸ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ó¤Ê¤É¤ËÁ´¼£2½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾å»Ê¤é2¿Í¤È°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¤È¾å»Ê¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
