½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££²£µÆüÄ«¡¢¼¯³Ñ»Ô¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Éô²°¤«¤é£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£µÆü¸áÁ°£µ»þÈ¾¤´¤í¼¯³Ñ»ÔÈøµîÂô¿·»³¤Î»Ô±Ä½»Âð¤«¤é¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¤¸·úÊª¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÄÌÊó¤Î¤ª¤è¤½£³»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤¬Á´¾Æ¤·ÎÙ¤ÎÉô²°¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á´¾Æ¤·¤¿²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¶âß·ÍÆ»Ò¤µ¤ó¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£±¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð»ö¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë£Ô¤È¤È¤â¤Ë°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£