¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËÇÇØÄØ¤¬´ÇÉÂÉØÌò¤Ç½Ð±é¡¡Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÊÅìµþÀ©ºî¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËÇÇØÄØ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤Î2¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÇØ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æ¡£´ÇÉÂÉØ¤Ï¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹°ÊÁ°¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀìÌçÅª¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¾Íè´Ç¸îÉØ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢±ÊÅÄ¤Ï¼ê½Ñ¤ÎºÝ¤Ï²ð½õ¤âÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÏÓ¤Ï°ìµéÉÊ¡£
ÇÇØÄØ¡Ê±ÊÅÄ¥Õ¥æÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÆüËÜ½é¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éËÂ¤°ÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¡¢´ÇÉÂÉØ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹ÅÐ¾ì°ÊÁ°¡¢ÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤Î´ÇÉÂ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¿¦¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÀ¸¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë±ÊÅÄ¥Õ¥æ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¸«½¬¤¤¤Î¤ê¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¾×ÆÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¹â¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òºî¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤Á¤ó¤È¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ÅÏ¤·¡¢°ú¤·Ñ¤®Â³¤±¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÀÚ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬2001Ç¯¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤¦20Ç¯¤â·Ð¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤âŽ¢¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ÍŽ£¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥¹¥´¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¦»×¤¤½Ð²ÈÂ²¤Ë¸µ¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î°¦¤Ë°î¤ì¡¢¾ï¤Ë¼«¿È¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤ëÂº·É¤¹¤Ù¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ä²È»ö¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤ÇµßµÞ¼Ö¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÊ¹¤ÉÕ¤±¤ë¤ÈŽ¢¤¢¤ì¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤éŽ£¤ÈÀäÂÐ¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸½Ìò»þÂå¤ò»×¤ï¤»¤¿¤êŽ¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡©Ž£¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Êー¥¹¤¿¤Á¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë