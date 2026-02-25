¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤¬2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò´õË¾¡Ö¥Áー¥àUSA¤Ø¤Î°¦¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¡×
¡¡2024Ç¯²Æ¤Î¡ÖÂè33²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡Ê°Ê¹ß¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ë¡×¤Ç¡¢ÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ò98－87¤Ç²¼¤·¡¢Âç²ñ5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï2028Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¸½¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼¡²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤³¤Î3Áª¼ê¤¬¥í¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²áµî4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ï¡¢2·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¡ØESPN¡Ù¤Ø¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬¤³¤Î3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¯¤¿¤Á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤¦Í½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÏÃ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤éÊ¨¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡© ËÍ¤Ï¡Ê¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¡Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¤Ç¤â¡ËËÍ¤È¥¹¥Æ¥Õ¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥«¥êー¡Êº¸¡Ë¤È¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê±¦¡Ë[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¡¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¤ª¤±¤ëÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÌ¾¥¹¥³¥¢¥éー¡£2028Ç¯¤Î²Æ¤È¤Ê¤ë¤È39ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢9·îËö¤Ë¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢USA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ò¥ë¡Ê¸µ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Û¤«¡Ë¤Ø¡¢¼«¿È¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤¦¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤µ¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ËÊÝ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥³ー¥È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥È¤äÃ¯¤«¤¬·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¥Áー¥à¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£ËÍ¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤À¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤È¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë¡¢¥Ð¥à¡¦¥¢¥Ç¥Ð¥è¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¡Ë¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤È¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ç¥åー¥ì¥ó¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ë¤ä¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¡Ê¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Û¥ë¥à¥°¥ì¥ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡¢¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤¬¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£24Æü¤Î¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÀï¸å¤Ë¤â¡¢¥Ò¥ë¤Ø¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÇ¯Îð¤¬¾å¤À¤«¤é¡¢²áµî¤ËÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÂåÉ½¸õÊä¤«¤é³°¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥Áー¥àUSA¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ê¤ó¤À¡£¥Áー¥àUSA¤È¡¢¤¢¤ÎÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ø¤Î°¦¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Áー¥àUSA¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥í¥¹¥¿ーÁª¹Í¤Ï¡¢¼¡²ó¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¥êー¤â»²²Ã¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥í¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÉÛ¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È