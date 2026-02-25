¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óFWÂç¶¶Í´µª¤¬2ÀïÏ¢È¯!! ¿¹²¼Î¶Ìð¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éº£µ¨8ÅÀÌÜ¤â¡Ä¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óFWÂç¶¶Í´µª¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè34Àá¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤ÎÁ°È¾6Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¶¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿DF¿¹²¼Î¶Ìð¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆÍÇË¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¶¶¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹ë²÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¶¶¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢17Ê¬¡¢31Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¤Æ1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç¶¶¡¢¿¹²¼¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
