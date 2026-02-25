¡Ö»³ËÜÍ³¿¤È¤Î¼Ì¿¿¤Î¥Ýー¥º¤Ï¡©¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¡È¤ªÃãÌÜ¡É¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡¡¡Ö»ä¤âÆþ¤ì¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊÁ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2·î20Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤äÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤é¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖThe guys show off their go-to pose for photos with their friends.¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ÈÍ§Ã£¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Î¥Ýー¥º¡É¤ò¿Ò¤Í¤¿Æ°²è¡£»³ËÜ¤Ï¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÂçÃ«¤È»£¤ë¥Ýー¥º¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¡×¤Î¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¡¢»³ËÜ¤È»£¤ë¥Ýー¥º¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤Ç¸ª¤òÁÈ¤à¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊÁ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÌû¤·¤¤Æ°²è¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤ÊÂçÃ«¤µ¤ó¡×¡ÖÍ³¿¡¢¥Ôー¥¹¤ä¤Í¤ó¤Ê¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öreat content as usual!¡×¡Ö»ä¤âÆþ¤ì¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£