HANA¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª½ÂÃ«¤Ç¤Ï¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÅ¸³«Ãæ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
HANA¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤¬¡¢2·î25Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ýÊÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤òÉõÆþ
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥ê¥êー¥¹¤ò½Å¤Í¡¢³Ú¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿HANA¤À¤«¤é¤³¤½¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢CD¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë¤òÉõÆþ¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCD¤È¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Blu-ray¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥¢¥±ー¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê40P¡Ë¡¢Âç·¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê4¼ï¡Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ýÊÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤HANA¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¯ー¥ë¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ýÊÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢¸ÄÀÈ´·²¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¡¢Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½ÂÃ«¤Î³¹¤¬HANA°ì¿§¤ËÊÑËÆ
HANA¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç½é¤á¤Æºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖALL IN¡×¡¢HANA¤Î»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤µ¤ä¤«¤ï¤¤¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢ÁÖ¤ä¤«¤«¤Ä¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡ÖBloom¡×¤È¡¢¿·¶Ê¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤â¸ø³«¡£2·î23Æü¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Æü¤Ë¡Ö#1¡×¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢2·î25Æü19»þ¤«¤é¤Ï¡Ö#2¡×¤Î¸ø³«¤â·èÄê¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈHANA¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡É¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤ÏHANA°ì¿§¤ËÊÑËÆ¡£Æ»¸¼ºä¤È¥»¥ó¥¿ー³¹¤Ë¤Ï¡¢HANA¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬³Æ½ê¤ËÅ¸³«Ãæ¤Ç¡¢Q2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÄ¶Âç·¿¤ÎHANA¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØHANA¡Ù
2026.02.25 ON SALE
ALBUM¡ØHANA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo/