Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢Â¸ºß´¶¹â¤á¤ë17ºÐ¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·Ù²ü¡Ö¼ê¶¯¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¡¡ÂçÆ£º»·î¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¼ã¤ºÍÇ½Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¡×¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Û
Âîµå¤Î¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å2026¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ëÃæ¹ñ¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â17ºÐ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á´ÆüËÜ¤Ç»Ë¾å½é4´§¤Î¿·½÷²¦
Ä¥ËÜÈþ¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î°ìÈÌ¤ÎÉô¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ç»Ë¾å½é¤Î4´§¤òÃ£À®¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÀ¤³¦75°Ì¤Î¥Ëー¥Ê¡¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥Ï¥à¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë3－1¡¢2²óÀï¤Ç¤ÏÆ±27°Ì¤Î¥Ï¥Ê¡¦¥´ー¥À¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡Ë¤Ë3－0¤Ç¾¡Íø¡£½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢3²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
17ºÐ¤ÎÌö¿Ê¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï25ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¡ÖÆüËÜÂîµå³¦¤¬´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¿·À±¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡Öµ»½ÑÎÏ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ãæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¶¯¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÈþ¤Ï3²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÎÏÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£
¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¥µ¥Ä¥¡¦¥ª¥ª¥É¥¦¤È·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼ã¤ÆüËÜ¤ÎºÍÇ½Æ±»Î¤Ë¤è¤ëÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¦ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ëÄ¥ËÜÈþ¡£17ºÐ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤«¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£