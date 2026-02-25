39¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤«¤éÌó7²¯5000Ëü±ß¤òº¾¼è¤«¡Ä¹âÎð¼Ô¤Ë¤¦¤½¤ò¸À¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é9¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
39¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤¦¤½¤ò¸À¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¡¢¤ª¤è¤½7²¯5000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤é9¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¡Ö¼÷ÉÔÆ°»º¡×¼ÒÄ¹¤Ç»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦½»µÈ²ñ»±²¼¤ÎÁÈ¿¥´´Éô¡¦ÀÐ°æ´²°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤È²ñ¼ÒÌò°÷¤Î±±µï¿òÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤é9¿Í¤Ç¤¹¡£
ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2023Ç¯¡¢ÅÔÆâ¤Î72ºÐ¤Î½÷À¤Ë¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤ÐÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¦¤½¤ò¸À¤¤¡¢300Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Êª·ï¤ò2200Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇä¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ39¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤«¤é¤ª¤è¤½7²¯5000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Î½÷À¤Î¿ÆÂ²¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²½÷À¡Ê80Âå¡Ë¤Î¿ÆÂ²
¡ÖËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯ÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡×
ÈÈ¹Ô¤Ë¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£