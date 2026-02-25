¥¦¡¼¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¡õºÇ¸å¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Î³«ºÅ·èÄê¡¡5·î24ÆüK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¡¡HIPHOP³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¦¡¼¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÍèÆü¸ø±é¡Ø¤µ¤é¤Ð¥¦¡¼¥¿¥ó¡ªºÇ¸å¤Îî°íð¡¿Wu-Tang Forever: The Final Chamber¡Ù¤¬5·î24Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥Ã¥Á¥ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡¡´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥ê¡¼
¡¡¼Â¤Ë29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRZA¡¢GZA¡¢Raekwon¡¢Ghostface Killah¡¢Method Man¡¢Inspectah Deck¡¢U-God¡¢Masta Killa¤Ë²Ã¤¨¡¢Cappadonna¤È¸ÎOl' Dirty Bastard¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëYoung Dirty Bastard¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤ª¤è¤ÓºÇ¸å¤ÎÍèÆü¸ø±é³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇ³¤¨¤è¥¦¡¼¥¿¥ó¡Ù¡ã¸¶Âê¡§Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers)¡¿1993Ç¯È¯Çä¡ä¤Î¥«¥»¥Ã¥È¤¬¸ÂÄêÉü¹ï¤Ç5·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡90Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¶Ã°Û¤ÎMC½¸ÃÄ¡¢¥¦¡¼¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¡£93Ç¯È¯Çä¤Î¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇ³¤¨¤è¥¦¡¼¥¿¥ó¡Ù¡ã¸¶Âê¡§Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers)¡ä¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥ó¥Õ¡¼¤ÎÀº¿ÀÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢ÃéÀ¿¿´¡¢¤½¤·¤Æ¿¿ÀµÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¸å½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢90Ç¯Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î²«¶â»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¡£
¡¡97Ç¯¤Ë¤Ï¡ØWu-Tang Forever¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç600ËüËç°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¥é¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥½¥í³èÆ°¤ä¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ÉÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍèÆü¸ø±é¡Ø¤µ¤é¤Ð¥¦¡¼¥¿¥ó¡ªºÇ¸å¤Îî°íð¡¿Wu-Tang Forever: The Final Chamber¡Ù
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
Æü»þ¡§5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ³«¾ì¡¿¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
¢¨¥²¥¹¥È¤¢¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥Ã¥Á¥ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡¡´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥ê¡¼
¡¡¼Â¤Ë29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRZA¡¢GZA¡¢Raekwon¡¢Ghostface Killah¡¢Method Man¡¢Inspectah Deck¡¢U-God¡¢Masta Killa¤Ë²Ã¤¨¡¢Cappadonna¤È¸ÎOl' Dirty Bastard¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëYoung Dirty Bastard¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
¡¡90Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¶Ã°Û¤ÎMC½¸ÃÄ¡¢¥¦¡¼¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¡£93Ç¯È¯Çä¤Î¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇ³¤¨¤è¥¦¡¼¥¿¥ó¡Ù¡ã¸¶Âê¡§Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers)¡ä¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥ó¥Õ¡¼¤ÎÀº¿ÀÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢ÃéÀ¿¿´¡¢¤½¤·¤Æ¿¿ÀµÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¸å½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢90Ç¯Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î²«¶â»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¡£
¡¡97Ç¯¤Ë¤Ï¡ØWu-Tang Forever¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç600ËüËç°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¥é¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥½¥í³èÆ°¤ä¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ÉÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍèÆü¸ø±é¡Ø¤µ¤é¤Ð¥¦¡¼¥¿¥ó¡ªºÇ¸å¤Îî°íð¡¿Wu-Tang Forever: The Final Chamber¡Ù
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
Æü»þ¡§5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ³«¾ì¡¿¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
¢¨¥²¥¹¥È¤¢¤ê