´ÔÎñ·Þ¤¨¤¿Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¢ºÊ¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¡õÂ©»Ò¡õÌ¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö´ÔÎñ¾®Î¹¹Ô¡×¤Ç²ÈÂ²¤È¥´¥ë¥Õ¡õÂ¹¤È¹ë²Ú¿©»ö¤òËþµÊ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê60¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Ç½é¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¡Ê59¡Ë¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¹¤È²ÈÂ²¤ÈºÇ¹â¤Î»þ´Ö¡×´ÔÎñ·Þ¤¨¤ÆºÊ¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ëÌô´ÝÍµ±Ñ
¡¡19Æü¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Ìô´Ý¤Ï¡Öº£²ó¤Î»Ò¶¡Ã£´ë²è¡Ø´ÔÎñ¾®Î¹¹Ô¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦¥´¥ë¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¹¡£Éã¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ï2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢1ÁÈÌÜ¤Ï¡ÖÉã¡¦Êì¡¦Ä¹½÷¡¦»°ÃË¡×¡¢2ÁÈÌÜ¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¡¦¼¡ÃË¡¦¼¡½÷¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥´¥ë¥Õ¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ·×²è¤·¤¿Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¹¤È²ÈÂ²¤ÈºÇ¹â¤Î»þ´Ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢´ÔÎñ½Ë¤¤¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾ÆÆù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¹ë²Ú¤ÊÆù¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¤ªÅ¹¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡Ö¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¥±¡¼¥¤Ï¾¯¡¹¡¢¾È¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¤È¤ªÅ¹¤Î²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´¶¼Õ ÀáÌÜ¤Î»þ´Ö¤òºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
