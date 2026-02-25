¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¡Ö³¹¤¬È¾Ê¬¾Æ¤±¾Ç¤²¤Ë¡Ä¤³¤ì¤¬ÀïÁè¡×¤¤¤Þ¤À½ª·ë¤·¤Ê¤¤ÀïÆ®¤Ë»ÔÌ±¤Ï¡Ä½»Ì±ÈòÆñ¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ÎµÏ¿¡Únews23¡Û
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤«¤é24Æü¤Ç4Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Ï¸«ÄÌ¤»¤º¡¢·ãÀïÃÏ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µß½õ³èÆ°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ÇÊ´¡¹¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿·úÊª
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶4Ç¯¡¡ÈòÆñ¼Ô¡Ö²¿¤â¤«¤â¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¡×
·³»ö¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢24Æü¤Ç´Ý4Ç¯¡£
¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±´Ö¿Í¤Î»à¼Ô¤Ï1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î4Ç¯¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¡ÈÀï¾ì¤È²½¤·¤¿¸Î¶¿¡É¤Î»´¾õ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¡¦¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¡£¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤È¥ë¥Ï¥ó¥·¥¯½£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÃÏÊý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤Î¡È¼çÀï¾ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î·ãÀïÃÏ¤Î½»Ì±µß½õ¤Ë¤¢¤¿¤ëÌ±´Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÆ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÅìÉô¤Î¥Ñ¥Ö¥í¥°¥é¡¼¥É¤È¤¤¤¦³¹¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Àþ¤«¤éÌó60Ò¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤Ç¤¹¡×
ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÉô¤Î³¹¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥°¥é¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë°ì»þÈòÆñ½ê¤Ç¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÈòÆñ¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¤â140¿Í¡£Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤ì¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤«¡¢¤É¤³¤Ë°Ü½»¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î½÷À¤Ï¿¯¹¶Ä¾¸å¤ËÅìÉô¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î¼«Âð¤¬¹¶·â¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤«¤éÈòÆñ¡¡¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊ¼´ï¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥í¡¼¥ó¤¬Æ¬¾å¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤òµâ¤ß¤Ë³°¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Å¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤¿ÈòÆñÀ¸³è¤Ï¡¢´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê²È¤â²¿¤â¤«¤â¼Î¤Æ¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡×
¥í¥·¥¢¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤ÎÌó8³ä¤òÀêÎÎ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÀïÆ®½ª·ë¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÎÎÅÚ¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¾ù¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãç²ð¤¹¤ëÏÂÊ¿¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±ó¤Î¤¯¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢´Ô¡¡¡È»Ù±ç¤Î¼ê¡É¤âÆÏ¤«¤º
µ¼Ô
¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ó¥Ð¥¹¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÈòÆñ¼Ô¤ò¾è¤»¤¿µß½õ¤Î¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ã´²Í¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Ë50Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿85ºÐ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¡£
¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤«¤éÈòÆñ¡¡¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó(85)
¡Ö¸Î¶¿¤Ïº£¡¢¤ª¤½¤í¤·¤¯´í¸±¡£Àï¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤ÏÂ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÇÀï²Ð¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¡È¤â¤¦¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó
¡Öº£¤Ï¿å¤âÅÅµ¤¤â¥¬¥¹¤âÃÈË¼¤â¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤âÈá»´¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÈË¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡×
Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Â³¤¯¡ÖÄäÅÅ¡×¤ä¡ÖÃÇ¿å¡×¡£
¿¯¹¶³«»Ï°ÊÍè¡¢Ìó10Ëü¿Í¤òµß½õ¤·¤Æ¤¤¿ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅß¡¢ÈòÆñ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
East SOS¹Êó¡¡¥ª¥¯¥µ¥Ê¤µ¤ó
¡Ö¾õ¶·¤ÏÇ¯¡¹°²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡Ø¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡£2022Ç¯¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï°ã¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²È¤È¤·¤ÆÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î4Ç¯¤Ç¥É¥í¡¼¥óÊ¼´ï¤Ê¤É¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µß½õ³èÆ°¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡Èµß¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¯¥µ¥Ê¤µ¤ó
¡Ö2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ºÇÁ°Àþ¤«¤é1¡Á2Ò¤Î¾ì½ê¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢20Ò·÷ÆâÁ´°è¤¬´í¸±ÃÏÂÓ¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
È¾Æü¤¬¤«¤ê¤Çµß½õ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¡£¡È¸Î¶¿¤ËÌá¤ì¤ëÆü¤ÏÍè¤Ê¤¤¡É¤È¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó
¡Ö¸Î¶¿¤ÏÎÐ°î¤ì¤ë³¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÈ¾Ê¬¤¬¾Æ¤±¾Ç¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÀïÁè¡×
ÏÂÊ¿¶¨µÄ¤ÎºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤ò¤á¤°¤ëÎÎÅÚÌäÂê¡£
¤½¤³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¸Î¶¿¤ÈÆü¾ï¤Ï¡¢º£¤âÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
º£¤âÂ³¤¯¹¶·â¡¡»ÔÌ±¤Î¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¡©
¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É¡¡¾ëÅçÌ¤Íè µ¼Ô¡§
¥¡¼¥¦¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï22Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²°º¬¤äÊÉ¤¬¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊ´¡¹¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ÎÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£³°ÊÉ¤â²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤¿¤á¡¢¹õ¤¯¾Æ¤±¾Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÔÌ±¤¬Êë¤é¤¹ÉáÄÌ¤Î¾ì½ê¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÌÌ¿¯¹¶¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±´Ö¿Í¤Î»à¼Ô¤Ï1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¶¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾ëÅçµ¼Ô¡§
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¹¶·â¤Ë²Ã¤¨¡¢´íµ¡Åª¤ÊÅÅÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¡¢µÏ¿Åª¤Ê´¨¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¸·¤·¤¤Åß¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Î¶¿¤ò¼Î¤Æ¤ÆÈòÆñ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤â´Þ¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ÏÁÓ¼º¤ÈÇË²õ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¼èºà¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀïÁè¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤È¤«ÂÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤Î¿´¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£