sumika¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHonto¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¤¬½Ð±é¤¹¤ëMV¸ø³«¤â
sumika¤¬¡¢2·î27Æü¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖHonto¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆü20»þ¤è¤êMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£MV¤Ç¤Ï¡¢²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÉã¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤Ç¡¢ÉáÃÊ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎMusic Video¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ïº£Æü¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é½ÐÍè¤¿Â¨ÀÊ¤Î²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤²ÈÂ²´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÉ½¸½½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ëµï¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
◾️¡ÖHonto¡×
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://sumika.lnk.to/Honto_SG
¢§¡ÖHonto¡×ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://sumika.lnk.to/Honto_ep
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡ÜÉõÆþÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ë
SRCL13571~3¡¡\7,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DISC1¡ÊCD¡Ë
1.Honto
2.ÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
3.Blue
4.¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ
DISC2¡ÊBD¡Ë
sumika Film #17
sumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2025
2025.12.16 at Zepp Haneda
1.Someday
2.Lovers
3.¥¤¥Î¥»¥ó¥¹
4.¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
5.±¿Ì¿
6.Àä¶«¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
7.Jamaica Dynamite
8.¥Á¥ç¥³¥ì¥¤¥È
9.½Õ²Æ½©Åß
10.MAGIC
11.¥ê¥Ó¥É¡¼
12.KOKYU
13.¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£
14.¸ÀÍÕ¤È¿´
15.Beatnik -Horse-
16.Door
17.½Ëº×
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë
CD Only¡¦½é²ó»ÅÍÍ¡§¡Ösumika Live Tour 2026¡ØUnique¡Ù¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ßIDÉõÆþ
SRCL13574 \1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD Only
1.Honto
2.ÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
3.Blue
4.¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ
¥É¥é¤¨¤â¤óÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë
SRCL13575 \1,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD Only
1.Honto
2.ÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
3.Blue
4.¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ
5.Honto¡ÊTV Size¡Ë
¡ö¡Ösumika Live Tour 2026¡ØUnique¡Ù¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ßID¤ÏÁ´·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
sumika±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯
Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
sumika OFFICIAL FANCLUB ATTiC ROOM²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
