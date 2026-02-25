¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûwyse¡¢·ëÀ®µÇ°Æü¸ø±é¡ã27¤Î´ñÀ×¡ä¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î½ã¿´¤ÈÌ¤Íè¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê²Î¤ò²»¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
·ëÀ®27¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿wyse¤¬·ëÀ®µÇ°Æü¤Î2·î14Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY¤Ë¤Æ¡ã·ëÀ®µÇ°Æü¸ø±é¡Ø27¤Î´ñÀ×¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤¿25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤¯¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î³Ú¶ÊºÆÀ¸¥Ä¥¢¡¼¡ã1999-2001¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢4¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃíÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Àè¤´¤í¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿BARKS¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡£5·î¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalm¡Ù(2002Ç¯È¯É½)¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿ËÜ¥é¥¤¥ô¤Ï¡¢¿·µì¿¥¤êº®¤¼¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1999Ç¯¤Ëwyse¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤¦Æü¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈTAKUMA¤¬·ÁÍÆ¤·¤¿Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¤Îºß¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¡¢¤½¤Î6Ç¯¸å¤ËºÆ·ëÀ®¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBreathe¡Ù¤Ç16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½¼ÅÅ´ü´Ö¤Ê¤ÉäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æº£¤Ë»ê¤ë¤Î¤â¡¢wyse¤¬wyse¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¡¢¤Ä¤Þ¤êÂù¤ê¤äÆÞ¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢wyse¤Î²Î¡¢ÁÕ¤Ç¤ë²»¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¸÷¤¬½É¤ê¡¢À¸¡¹¤·¤µ¤ÈÌöÆ°´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£·î¿¹ (Vo)¤ÏÇò¤Î¥ì¥¶¡¼¡¢TAKUMA (2nd Vo, B)¡¢HIRO (G)¡¢MORI (G)¤Ï¹õ¤Î°áÁõ¡£Ëë³«¤±¤Ï·ëÀ®20¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥«¥ê¡×¤À¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤é4¿Í¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥È¡£Â³¤¤¤Æ½¼ÅÅ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂè°ìÃÆ³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢wyse¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì½Ð¤¹¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ç¼ÀÁö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖRAYS¡×(2019Ç¯È¯É½)¤ÈÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¡£
·î¿¹¤ÈTAKUMA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯Íí¤ß¹ç¤¤¡¢HIRO¤¬¥Ï¡¼¥É¤«¤Ä¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¡¢3¶ÊÌÜ¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØBreathe¡Ù¼ýÏ¿¤ÎMORIºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ÖRollin¡Ç Rollin¡Ç¡×¤À¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç½ÀÆð¤Ê¥×¥ì¥¤¤Çwyse¤ò»Ù¤¨¤ëshuji (ex. Janne Da Arc)¤Î¥É¥é¥ß¥ó¥°¤Ç»Ï¤Þ¤êTAKUMA¤¬Àú¤ê¡¢·ý¤¬ÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¥¢¥¯¥È¤ËÂç´¿À¼¡£¤½¤ÎÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¤Þ¤Þ2019Ç¯È¯É½¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁÉÀ¸¡×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£·î¿¹¤ÈTAKUMA¤¬Æ±»þ¤Ë¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ²Î¤¦¾ìÌÌ¤â¥é¥¤¥ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥â¤µ¤À¡£
¡Ö27¼þÇ¯ÌÜ¡¢2·î14Æü¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ïwyse¤Î¥Ù¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥ô¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡·î¿¹
Âç»ö¤Ê¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalm¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPerfume¡×¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤æ¤¨¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¯¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢2nd¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ê¡Öfloat¡×¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£·î¿¹¤Î´Å¤¤À¼¼Á¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËTAKUMA¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¡¢HIRO¤ÈMORI¤Î¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤âÃúÇ«¤Ç¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¡£¶Ê¤Î»ý¤ÄÀÚ¤Ê¤µ¤ä¿ð¡¹¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯wyse¤Ë¥Õ¥í¥¢¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
·î¿¹¤¬¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãCrossRoad fest¡ä¤ÎÅ¾´¹»þ¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±´ü¤ÎPsycho le Cému¤Îseek¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ËÏÀ¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬º¬´´¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëwyse¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤ËTAKUMA¤Ë¡È²¶¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È»à¤Ì¤Ê¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ²ö¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡·î¿¹
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë·î¿¹¤¬Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤²Î¤ò¶Á¤«¤»¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ð¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¡Ö·î¤òÁÛ¤¦¥È¥¡×¡£Í«¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤ÏHIRO¤¬ÀÚ¤Ê¤µ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢2002Ç¯Åö»þ¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Öbring you my heat¡×¤Ø¡£·î¿¹¤ÈTAKUMA¤ÏÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤ò²Î¤Ë½É¤·¡¢MORI¤¬¸÷¤òËÂ¤°¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£
ÎÏ¶¯¤¤Çï¼ê¤ÈÀ¼±ç¡£TAKUMA¤Ï20Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢wyse¤Î²»³Ú¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¤ÆÃ¯¤«¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬²»³Ú¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Î·Ê¿§¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¶Ê¤¿¤Á¤ò»Ä¤»¤¿¡£ÊõÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¥é¥¤¥ô¤ò¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¨¡¨¡TAKUMA
Ç®¤¤TAKUMA¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÁ´¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢wyse¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿2025Ç¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÊõÊª¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ô¤ÏÁª¶Ê¤¹¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÈ×¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤«¤»¤ë¶Ê¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥ô¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Öº°¿§¤Î¿¹¡×(2018Ç¯È¯É½)¤«¤é¡¢¥µ¥Ó¤Ç4¿Í¤¬Á°¤Ë½Ð¤ÆÀú¤Ã¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤Î¡ÖOver Drive¡×¡¢¿¿²Æ¤ÎÎø¤ò»É·ãÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡ÖBLUE DAYS¡×¡¢¾ìÆâ¤«¤é¥³¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢TAKUMA¤ÈMORI¤¬¾å¼ê¤ÇÍí¤ß¡¢HIRO¤â¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆÀú¤Ã¤¿½é´ü¤«¤é¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖMiss t¡ß¡ß¡ß¡×¤È»þÂå¤ò¥¹¥³¡¼¥ó¤ÈÈô¤Ó±Û¤¨¤ëÇ®ÎÌ¤Èßê¤á¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¶Ê¤¬¼¡¡¹¤ËÅê²¼¡£´¿À¼¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤âÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥é¥¤¥ô¤·¤è¤¦¤è¡£Ç®¤¯¤¤¤³¤¦¡ª ¤¤¤¤¤«!?¡×¨¡¨¡TAKUMA¤¬Àú¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬±²´¬¤¯¡ÖBLAST¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥í¤òÃÆ¤¯MORI¤Ë·î¿¹¤¬¾Ð´é¤ò¸þ¤±¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢TAKUMA¤â¥É¥é¥àÂæ¤ËÂ¤ò¤«¤±¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤ÅÝ¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ¡¢¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖSHA¡ùLA LA¡×¤Ø¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²¿¤è¤êwyse¤¬¥é¥¤¥ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¡¢»þ´Ö¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖVoice¡×¡¢Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖGlorious Story¡×¤Ç¤Ï¡È¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤â ¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡È¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¥é¥¤¥ô¤¬¹¥¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦·î¿¹¤ÈTAKUMA¤¬À¶¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢º£¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖËè²ó¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤Î¤è¡£¡È²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤è¡£(ÃæÎ¬) ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤Èº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²»¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Í³¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥é¥¤¥ô¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤³¤ó¤ÊÉ½¸½¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ô¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¨¡¨¡TAKUMA
ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ã1999-2001¡ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥â¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ëº£wyse¤¬·Á¤Ë¤·¤¿¼ÀÁö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖReflect¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤âº£¤Îwyse¤È²áµî¤Îwyse¤¬¥¯¥í¥¹¤·¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÊõÊª¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏTAKUMA¤¬º£Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë¤âÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«ÍÏ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀã¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÎã¤¨¤¿¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢²¿¤«¤¬¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ëº¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Èwyse¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤Î¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¼¡¤Î¶Ê¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê²¶¤¿¤Á¤Ç²Î¤ò²»¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡TAKUMA
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿µ±¤¤È¤½¤ÎÑ³¤µ¤¬²»¤ÎÎ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ß¤êÃí¤°´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¡ÖÌµ¿§¤ÎÀã¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¤â¡¢²¶¤¿¤Á¤â·¯¤¿¤Á¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ²¶¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈTAKUMA¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2006Ç¯5·î¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãwyse Live Tour 2026¡ØCalm+¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÆâ¤Ë¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï4¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëBARKS¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤âwyse¤é¤·¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤Î¶Ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢wyse¤Î³Ë¤ÈÌ¤Íè¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
TAKUMA¤È·î¿¹¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ÎÌ¤Íè¤ò²Î¤Ã¤¿1¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØCalm¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTwinkle Stars¡×¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¸÷¤¬Ãí¤°Ãæ¡¢²¼¼ê¡¢¾å¼ê¤Ø¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤ËÀ±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦·î¿¹¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï25¼þÇ¯¤Î¼êÄÍºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖVoice¡×¤ÈÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖDrawing¡×¡£·î¿¹¤«¤éTAKUMA¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤·Ñ¤®¡¢¤ä¤¬¤ÆÆó¿Í¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¤Íè¤Ë·Ò¤°ÁÛ¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶Ê¤ÇµÇ°Æü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
wyse¤ÎÊâ¤àÆ»¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤¿§¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ã¿´¡£TAKUMA¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Ö´Ö½Ö´Ö¤ËÊü¤¿¤ì¤ëµ±¤¤ò¥é¥¤¥ô1ËÜ1ËÜ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³ËÜ¹°»Ò
»£±Æ¡ý¾¾ÅÄ°«
¡¡
¢£¡ã·ëÀ®µÇ°Æü¸ø±é¡Ø27¤Î´ñÀ×¡Ù¡ä2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡÷Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
SE_Moon Dance
01 ¥Ò¥«¥ê
02 RAYS
03 Rollin¡Ç Rollin¡Ç
04 ÁÉÀ¸
05 Perfume
06 float
07 ·î¤òÁÛ¤¦¥È¥
08 bring you my heart
09 º°¿§¤Î¿¹
10 Over Drive
11 BLUE DAYS
12 Miss t¡ß¡ß¡ß
13 BLAST
14 SHA¡ùLALA
15 ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Ìë¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É
16 Voice
17 Glorious Story
18 Reflect
encore
19 Ìµ¿§¤ÎÀã
20 Twinkle Stars
21 Drawing
¡¡
