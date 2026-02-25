¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡ÙÆüËÜ¸ø³«Æü¤Ï7·î31Æü¤Ë·èÄê¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÅþÃå
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾ºî¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬7·î31Æü¤È·è¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤Ï¡¢Æî¤ÎÅç¤ÈÂç³¤¸¶¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£¿ÀÈëÅª¤ÊÅÁÀâ¤¬Â©¤Å¤¯Æî³¤¤Î³Ú±à¥â¥È¥¥¥Ì¥¤Åç¤ËÊë¤é¤¹¡¢³¤¤ÈÆÃÊÌ¤Êå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¾¯½÷¥â¥¢¥Ê¤¬¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÂç³¤¸¶¤Ø¤ÈËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¥Þ¥¦¥¤¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥â¥¢¥Ê¤Î»Ñ¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢À¤³¦¶½¼ý6²¯4ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó960²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ2ÉôÌç¡ÊÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¡¦¼çÂê²Î¾Þ¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤2¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë10²¯5ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó1575²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¼î¶Ì¤Î²»³Ú¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÏÌ¾ºî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ù¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥±¥¤¥ë¡£¼ç±é¤Î¥â¥¢¥ÊÌò¤Ë¤Ï´ñÀ×¤Î²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä19ºÐ¤Î¿·¿Í¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥é¥¬¥¤¥¢¤¬ÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤ÇÈ¾¿ÀÈ¾¿Í¥Þ¥¦¥¤Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬Æ±Ìò¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¼Â¼Ì²½È¯É½¤È¶¦¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³¤¤ò°¦¤·¡¢³¤¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾¯½÷¥â¥¢¥Ê¤ÎÆâ¤Ê¤ë¿´¤ÎÀ¼¤ò±Ç¤·¤¿Ì¾¶Ê¡ÖHow Far I¡Çll Go¡×¤ò¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥é¥¬¥¤¥¢¤¬°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÈäÏª¡£ÍºÂç¤ÇÎÐµ±¤¯Èþ¤·¤¤¥â¥È¥¥¥Ì¥¤Åç¤ä¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤¬¤ëÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Âç³¤¸¶¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤ÈÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¥Þ¥¦¥¤¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤Ë¤â¼«ºß¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡È¿À¤ÎÄà¤ê¿Ë¡É¤«¤éÁ®¸÷¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¡Ë¤¬Áö¤ê¡¢Ãî¤ä¥¿¥«¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤¹¤ë¥Þ¥¦¥¤¤Î¸å¤í»Ñ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç¡ÖHow Far I¡Çll Go¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ê¥ó¡á¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥é¥ó¥À¤ä¡¢¥ª¥Ú¥¿¥¤¥¢¡¦¥Õ¥©¥¢¥¤¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¥Ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤â·àÃæ¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤Ï¡¢7·î31Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
