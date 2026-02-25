»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ÈÀ³Ê¡É¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¡© ÆüËÜ¸ì¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó Ê¸»ú¾Ã¡×
¥×¥é¥¹¤Ï¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¤è¤¯¾Ã¤¨¤ë¾Ã¤·¥´¥à¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó Ê¸»ú¾Ã¡Á¥â¥¸¥±¥·¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾Ã¤·¥´¥à¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î´Á»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Ã¤·¥´¥à¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ê¸»ú¤½¤Î¤â¤Î¤òÂ¤·Á¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¡¢¡ÖÀ³Ê¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É´·ÍÑ¶ç¤¬»ý¤Ä´¶¾ð¤ä°ÕÌ£¤ò¡È¾Ã¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ´¶¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
»¨²ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤â¤È¤¤ì¤ª¤¬»á¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹MONT¡¢¸µ¥×¥é¥¹¼Ò°÷¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ð¤Ë¶¦Æ±´ë²è¤·¡¢4¼ïÎà¤ÎÀ½ÉÊ²½¤¬¼Â¸½¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÀ³Ê¡×¡Ö¿À·Ð¡×¡ÖÌµÂÌ¡×¡ÖÀº¿À¡×¤Î4¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¡£
¡ÖÀ³Ê¡×¢ÍÀ³Ê¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¡Ê¿´²º¤ä¤«¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡Ë
¡Ö¿À·Ð¡×¢Í¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤ë¡Ê¶Ë¸Â¤Þ¤Ç½¸Ãæ¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ¡Ë
¡ÖÌµÂÌ¡×¢ÍÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤¹¡ÊÆ¬¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡Ë
¡ÖÀº¿À¡×¢ÍÀº¿À¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¡ÊÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¡Ë
Ê¸»ú¤Î±úÆÌ¤ä³Ñ¤ÎÉÔµ¬Â§¤Ê·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¾Ã¤·¿´ÃÏ¤äÅö¤¿¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥áÊ¸»ú¤Ï¡¢ºï¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¾Ã¤·¿Ê¤á¤ë²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾Ã¤·¥´¥à¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó¡×¤ÈÆ±¤¸¾Ã¤·¥´¥à¼ù»é¤òºÎÍÑ¡£Â¿¹¦¼Á¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬Ìµ¿ô¤Î¥«¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¥«¥É¤Ç¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ê·Ú¤¯²÷Å¬¤Ê¾Ã¤·¿´ÃÏ¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹
¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó Ê¸»ú¾Ã¡Á¥â¥¸¥±¥·¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î20Æü
¼ÂÇä²Á³Ê¡§275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
