¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤Î®Æá¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ø ¼ê½ñ¤Ê¸»úÅº¤¨¤¿ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¸µ3¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Î¤ë¤Ê¡ÊÎ®Æá¡Ë¤¬¡¢2·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ5¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦ESPOIR TRIBE-¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö-¤Î¤Ï¤ó¤¯¤ó¤ÈÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐÈþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö¥³¡¼¥Ç¤â»ú¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¥¤¥±¥á¥óÉ×¡õÌ¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
Î®Æá¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£Íñ¾Æ¤¤äÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤Î¤ª¤«¤º¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊÛÅö¤òÁ°¤Ë¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤Ï¤ó¤¯¤ó¤È¡¢Ì¼¤òÉ¨¤ËÊú¤¯Î®Æá¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²£¤ËºÂ¤ëÌ¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¡¼¡×¤ÈÌ¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÌ¼¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¤â»ú¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Î®Æá¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¤ó¤¯¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ËÈ¼¤¤¡¢2024Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯7·î2Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Î®Æá¡¢¤Ï¤ó¤¯¤ó¡õÌ¼¤È¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
Î®Æá¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
