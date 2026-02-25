¸µJ½õ¤Ã¿Í¤ÎÄ¶Àä¥ë¡¼¥×ÃÆ¡ÖÆ±¤¸¥×¥í¤Ç¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÂåÉ½OB¤âÃ¦Ë¹¤Î°ì·â¡Ö¥³¥ó¥Þ²¿ÉÃ¤ÇÈ½ÃÇ¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡Û¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥´¥é¥Ã¥½
¡¡A¥ê¡¼¥°¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢1ÉôÁêÅö¡Ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿¤¬¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥×ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾20Ê¬¤ËÄ¶Àä¥´¡¼¥ë¤«¤é»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤¹Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤òÍ¶È¯¡£¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¥Þ¥¿¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò¾¯¤·±Û¤¨¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥Þ²¿ÉÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤Îµ÷Î¥¤ÇGK¤È¥´¡¼¥ë¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ë¡¼¥×¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Æ±¤¸¥×¥í¤¬10²óÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¿¤è¤ê¾ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì½Ö¤ÇÁê¼êGK¤¬Á°½Ð¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦»ëÌî¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀºÅÙ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß37ºÐ¤Î¥Þ¥¿¤Ï²¤½£¶¯¹ë¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢FA¥«¥Ã¥×¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯²Æ¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ØÅÏ¤ê¡¢A¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥ºFC¤Ø²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤ÏÉé½ý¤Ê¤É¤â¤¢¤ê23»î¹ç1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç¤Ï18»î¹ç3¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¿¤â¡¢A¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÍ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ì¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤ä¡¢¥¹¥¿¡¼À¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Î»þ¤ÏÁ´Á³»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤°ÂàÃÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢ËÍ¤âA¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¿¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤Î¹â¤µ¤È¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤óº£¤ÏÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¤òÁà¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×¤ä¼ã¤¤»þ¤«¤éA¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÏJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆA¥ê¡¼¥°¤Ï°ÜÀÒ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¿å¾Â¹¨ÂÀÁª¼ê¤Ê¤É¤â³èÌö¤·¤Æ¤ë¤¤¤ë¤·¡¢A¥ê¡¼¥°Â¦¤âÁª¼ê¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÀÅÄ»á¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë