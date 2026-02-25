¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ÈÆü¡¹ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ö¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤µ¡×¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î¡ÈÂÐ½èË¡¡É¤¬ÆÈÆÃ¤¹¤®¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬24Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÈÆÃ¤Î¡ÖÂÐ½èË¡¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡Ä.. À¸¤¤Æ¤ë¤ÈÆü¡¹ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ö¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤µ¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ã¤Æ¡Ú¿ä¤·³è¡Û¤À¤È»×¤¦¤Î¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Î¿ä¤·³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥º¥Ð¥ê¡ª Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÀ®¤êÀÚ¤ë»ö¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ ÂçÂº·É¤·¤Æ¤ë¿ä¤·¤Ë ¤â¤Ï¤ä ¿ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î‼︎¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢R-1²¦¼Ô¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä1Ëç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê·ÝÉ÷¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤ËÊ±¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¤«¤é ¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤ó¤È¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¿ä¤·³è¡×¤Î¸úÇ½¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£4ËçÌÜ¤Ë°Ü¤ë¤ÈÆ°²è¤Ç¡¢¡Ö¥ä¡¼¡ª¡¡¥´¡¼¥¹¥´¡¼¥¹¥´¡¼¥¹¥´¡¼¥¹¥´¡¼¥¹¥´¡¼¥¹¡ª¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¶¥³¥·¤ËÊ±¤·¤¿¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¤â¸ú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥¿ºÇ¹â¤è¡£¡×¡ÖÅ·ºÍ¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£
1981Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¡¢½¢¿¦¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯4·î¡¢30ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯¤ÇÁ°ÅÄÆØ»Ò¤é¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2015Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢ÍâÇ¯12·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡×Instagram¡Ê¡÷kintalo_¡Ë
