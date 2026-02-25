¡È¸µÁÄÍç·Ý¿Í¡É¡¢·î¼ý400Ëü±ß¢ª20Ëü±ß¤Ø¤ÎÅ¾Íî¿ÍÀ¸¤ò²ó¸Ü¡ÖÁêÅö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤¬20ÆüÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢Êü¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤Ë¤è¤ë¤·¤¯¤¸¤ê¼ø¶È¡¦¸åÈ¾Àï¤òÊüÁ÷¡£Íç·Ý¤Ç»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÀèÀ¸¤¬¡¢ÀäÄº¤«¤é¤É¤óÄì¤Ø¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤ÎÇÈ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÅ¾Íî·à¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤±¤··³ÃÄ¤È¤Îå«¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¡ª¡¡°æ¼ê¤é¤Ã¤¤çÁ´À¹´ü¤Ë¼õ¤±¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Å»ö
¡¡ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢°æ¼êÀèÀ¸¤ÎÍç·Ý°Ê³°¤ÎÆÃµ»¡ÈÃ»µ÷Î¥Áö¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¿Í·Á¡È¥«¡¼¥ë·¯¡É¤È¤ÎÂÐ·è¤ä¡¢¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¥Ê¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿²áµî¤âÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥×¥íÌîµå¥Æ¥¹¥È¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î±Ä¶È»ö¾ð¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ë¾ìÌÌ¤â¡£´ë¶È¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡¢°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡¢100m¤ò11ÉÃ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Î¥®¥ã¥é¤¬¡Ö100Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¡ÖÉÃµë¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢1ÉÃ9Ëü¡×¡Ö°ìÀ¸¡ÈÍç·Ý¡É¤ÇÈÓ¤¬¿©¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÈÍç·Ý¡É¤ò¶Ë¤á¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¸½¾ì¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤¬Ã¦¤°¤È¼þ¤ê¤¬¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¡×¡Ö½éÏ·¤ÎÍç¤Ï¾Ð¤¤¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¡ØÀäÂÐ¤ËÃ¦¤°¤Ê¡Ù¤ÇÃ¦¤¤¤À¤éÂ¨ÂáÊá¡×¤È¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Î¿ê¤¨¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Î¸½¼Â¤òÄË´¶¡£»Å»ö¤Ï·ã¸º¤·¡¢ºÇ¹â·î¼ý400Ëü±ß¤«¤é¡Ö·î¼ý20Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡ÖÁêÅö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤É¤óÄì»þÂå¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°æ¼êÀèÀ¸¤Ï¡¢·ëº§25Ç¯¤ÇºÊ¤ÈÎ¥º§¡£¤É¤óÄì¾õÂÖ¤ÇÆÈ¤ê¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·³ÃÄ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸Ä¡¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼å¤ß¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö°ìÀÚÁêÃÌ¤ò¤»¤º¡¢½õ¤±¤âµá¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°æ¼êÀèÀ¸¤Ï2018Ç¯¤Ë·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤ò·èÃÇ¡£°Ü½»¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·³ÃÄ°÷¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡È¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î·ëÀ®40¼þÇ¯¡É¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¡£ÀèÀ¸¤¬¡Ö·³ÃÄ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ¹æµã¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤¿¤±¤··³ÃÄ¤È¤Îå«¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Ë¤â´¶Æ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÀÀèÀ¸¤Î¶µ·±¤òÈ¯É½¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤¿°æ¼êÀèÀ¸¤Î¶µ·±¤È¤Ï...¡©¡¡°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬ÀèÀ¸¤òÌ³¤á¤¿ºÇ¿·²ó¤ÏABEMA¤Ç1½µ´ÖÌµÎÁÇÛ¿®¡£
