¥Ð¥ó¥É¡¦¤¿¤Þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ìø¸¶ÍÛ°ìÏº¤¬¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì Special Edition¡Ù¤òÇÛ¿®²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Ï¡¢1998Ç¯4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ìø¸¶ÍÛ°ìÏº¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£2009Ç¯3·î4Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÌ¤¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡¢¥Ç¥â²»¸»¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì Special Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇÛ¿®²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×MV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì Special Edition¡Ù
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2009Ç¯3·î4Æü
³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§https://lnk.to/nagaiowakare_specialedition
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.Ä¹¤¤¤ªÊÌ¤ì
2.ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ÁOn the road again
3.¤Õ¤¿¤ê¤ÏÍ·ËÒÌ±
4.¤Í¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¯ÃË¡ÁTwisted
5.¿Íµû¤Î»þ´Ö
6.¤¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë
7.¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥ï¥ë¥¤
8.¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö
9.¿ÍÀ¸¤Ï¥í¥Ç¥ª
10.°¦¤µ¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¡ÊTo Our Daddy¡Ë
11.Sonata
12.Ä¹¤¤¤ªÊÌ¤ì Solo Demo
13.ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ÁOn the road again Solo Demo
14.¿Íµû¤Î»þ´Ö Solo Demo
15.¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥ï¥ë¥¤ Solo Demo
16.Sonata Solo Demo