¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Áí³ç¡ÄÌÚ²¼Î¤ÅÔ¡¢ÀÐ¹õÍ¤Ìï¡¢ÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯¡¢ÉÍÅÄÂÀµ®¤éÄ¶°ÛÎã£Í£Ö£Ð£¹¿Í¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬£²£µÆü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë½çÄ´¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æî¹ñ¤Ç¤ÎÃÃÏ£¤â¤³¤ÎÆü¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¡£¹±Îã¤Î¥¥ã¥ó¥×£Í£Ö£Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÚ²¼¡¢ÀÐ¹õ¡¢°Ë¸¶¡¢°éÀ®¡¦ÅèÂ¼¡¢ÉÍÅÄ¡¢¹â»û¡¢ÃæÀî¡¢¸µ»³¡¢¾®Ìî»û¤È£¹¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Î¸«¶Ë¤á¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£