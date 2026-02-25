12¿Í¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ØÄ©¤àÃæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¡ªPOM PUPPYS glow¡ÖThe Dance Summit 2026¡×
ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸12¿Í¤Î¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖPOM PUPPYS glow¡×¤¬¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯3·î¤Î¡ÖUSA Nationals¡×¤Ç½Ð¾ì¸¢¡ÊBid¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡ØThe Dance Summit 2026¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ð¸³¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢À¤³¦»ÅÍÍ¤Î±éµ»¤Ø»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
POM PUPPYS glow¡ÖThe Dance Summit 2026 À¤³¦Âç²ñÄ©Àï¡×
¥Á¡¼¥àµòÅÀ¡§ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¥Á¡¼¥à¿Í¿ô¡§Ãæ³ØÀ¸12¿Í¥Á¡¼¥à·ëÀ®¡§2010Ç¯Âç²ñÌ¾¡§The Dance Summit 2026½ÐÈ¯Æü¡§2026Ç¯4·î29ÆüÍ½ÁªÆü¡§2026Ç¯5·î1Æü·è¾¡Æü¡§2026Ç¯5·î2Æüµ¢¹ñÆü¡§2026Ç¯5·î5Æü
POM PUPPYS glow¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡Ö¾Ð´é¡×¡Ö¸µµ¤¡×¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡ØThe Dance Summit¡Ù¤Ï¡¢Varsity Spirit¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢Ç§ÄêÂç²ñ¤ÇBid¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥¯¥é¥¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¹ñÆâÂç²ñ¤ÇËá¤¤¤¿¶¥µ»ÎÏ¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¡¢À¤³¦¤ÎÉ¾²Á¼´¤Ç»î¤¹Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÂç²ñ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¶¥µ»ÎÏ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²
8·î¡§USA²ÆÂç²ñ 1°Ì10·î¡§´ØÅìÍ½Áª 4°ÌÆþ¾Þ11·î¡§JAM FEST JAPAN 2°Ì12·î¡§All Japan EAST 5°Ì¡¦ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¾Þ·ÑÂ³¼ÂÀÓ¡§10Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì
ÀïÀÓ°ìÍ÷¤Ë¤ÏÆþ¾Þ¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÊÂ¤Ó¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¢2°Ì¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¾Þ¤ÈÉ¾²Á¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É½¸½ÌÌ¤Ç¤â¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç10Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê°éÀ®ÎÏ¤ò¼¨¤¹¼ÂÀÓ¡£
À¤³¦Âç²ñ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëºÆ¸½À¤Î¹â¤¤±éµ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÚÂæ¤Ç¤¹¡ª
À¤³¦´ð½à¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë±éµ»¤Î´°À®ÅÙ
Âç²ñ³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¼çºÅ¡§Varsity Spirit¼Ò»²²Ã¾ò·ï¡§Ç§ÄêÂç²ñ¤ÇBid¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß
¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¤ÈµÓ¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¤±éµ»¹½À®¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¡¦Çò¡¦¹õ¤Î°áÁõ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï±óÌÜ¤Ç¤âÆ°¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¥µ»²ñ¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ëÇ§À¤Ë¤â¸ú¤¯Àß·×¤Ç¤¹¡£
¾ÈÌÀ²¼¤Ç¤â¥é¥¤¥ó¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤±éµ»¤Ï¡¢Í½Áª¤«¤é·è¾¡¤Þ¤ÇÀï¤¦¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀï¤ÇËá¤«¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¥¥ì¤¬¸÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
±ß¿Ø¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¹â¤á¤ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯
Îý½¬±¿±Ä¡§Îý½¬Á°¸å¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»ÜÂÎÀ©¡§¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Éû¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃæ¿´¤Ë°Õ¸«¶¦Í¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¡§À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¾Ð´é¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë
ËÜÈÖÁ°¤Î±ß¿Ø¥«¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î»ëÀþ¤¬¸òº¹¤·¡¢±éµ»Á°¤Î½¸Ãæ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¤Ç¤Ïµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤Å¤¯¤ê¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿²áÄø¤¬¡¢º£¤Î°ìÂÎ´¶¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»ÑÀª¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÂ«ÎÏ¤ò·ë²Ì¤ØÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¡£
À¤³¦Âç²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹ÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸12¿Í¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢ÃÏ°è¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ù
12¿Í¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ØÄ©¤àÃæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¡ª
POM PUPPYS glow¡ÖThe Dance Summit 2026¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. POM PUPPYS glow¤Ï¤¤¤Ä·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¡©
2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Q. À¤³¦Âç²ñ¡ØThe Dance Summit 2026¡Ù¤ÎÍ½Áª¤È·è¾¡¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
Í½Áª¤Ï2026Ç¯5·î1Æü¡¢·è¾¡¤Ï2026Ç¯5·î2Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¿Í¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ³ØÀ¸12¿Í¤Ç½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Q. Ä¾¶á¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¼ç¤ÊÀïÀÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
USA²ÆÂç²ñ1°Ì¡¢JAM FEST JAPAN2°Ì¡¢All Japan EAST5°Ì¡¦ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¾Þ¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 12¿Í¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ØÄ©¤àÃæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¡ªPOM PUPPYS glow¡ÖThe Dance Summit 2026¡× appeared first on Dtimes.