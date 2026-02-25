Àä·Ê¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤ëÃ£À®´¶È´·²¤Î¿Íµ¤¼«Å¾¼Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥É¡ª¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¡Ö2026¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡×
2026Ç¯9·î27Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É2026¡×¤Î»²²ÃÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë¸ø±à¤Ç¡¢Ä«6»þ15Ê¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤Î1Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
25¥Þ¥¤¥ë¤«¤é100¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç4¤Ä¤Îµ÷Î¥¤òÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É·Ð¸³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¡Ö2026¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯9·î27Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê»þ¹ï¡§6:15¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥²¡¼¥È¥¯¥í¡¼¥º¡§17:00¥¹¥¿¡¼¥È¡¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¡§¥«¥Ô¥ª¥é¥Ë¸ø±à¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯9·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤Ï¡¢1981Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥Ï¥ï¥¤ºÇÂçµé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼çºÅ¤Ï¡¢1975Ç¯ÀßÎ©¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡ÖHawaii Bicycling League¡×¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¼«Å¾¼ÖÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢¼«Á³¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥É¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤âÆüËÜ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤Îµ÷Î¥¤Ç³Ú¤·¤à¥ª¥¢¥ÕÅç¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É
25¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó40km¡Ë50¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó80km¡Ë75¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó120km¡Ë100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160km¡Ë¥³¡¼¥¹ÀÞÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡§¥¹¥ï¥ó¥¸¡¼¥Ó¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥¯25¥Þ¥¤¥ëÀÞÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡§¥µ¥ó¥Ç¥£¥Ó¡¼¥Á
¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤µ÷Î¥¤«¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ëÀß·×¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤«¤éÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥Ê¥¦¥ÞÏÑ¤òË¾¤à³¤±è¤¤¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤´ßÀþ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÈÇò¤¤ÇÈ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¶è´Ö¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥É¤é¤·¤¤³«Êü´¶¤½¤Î¤â¤Î¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÃæ¿´Éô¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥ª¥¢¥ÕÅçËÌÅìÉô¤Î¼«Á³¤òÂÎ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¹½À®¤Ç¤¹¡ª
´°Áö¥¿¥¤¥à¤À¤±¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç·Ê¿§¤ÈÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÎÁ¶â¤ÈVIPÆÃÅµ¤ÎÁª¤ÓÊý
°ìÈÌ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Âç¿Í¡ÊÂè1´ü¡Ë¡§21,000±ß°ìÈÌ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Âç¿Í¡ÊÂè2´ü¡Ë¡§24,000±ß°ìÈÌ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼»Ò¶¡17ºÐ°Ê²¼¡ÊÂè1´ü¡Ë¡§7,000±ß°ìÈÌ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼»Ò¶¡17ºÐ°Ê²¼¡ÊÂè2´ü¡Ë¡§9,000±ßVIP¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Âç¿Í¡ÊÂè1´ü¡Ë¡§53,000±ßVIP¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Âç¿Í¡ÊÂè2´ü¡Ë¡§56,000±ßVIP¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Âç¿Í²ñ°÷ÎÁ¶â¡ÊÂè1´ü¡Ë¡§45,000±ßVIP¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Âç¿Í²ñ°÷ÎÁ¶â¡ÊÂè2´ü¡Ë¡§48,000±ßÂè1´ü¼õÉÕ¡§2026Ç¯5·î31Æü¤Þ¤ÇÂè2´ü¼õÉÕ¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Á9·î4ÆüºòÇ¯»²²Ã¼Ô¿ô¡§Ìó1,200Ì¾ºòÇ¯ÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô¿ô¡§Ìó300Ì¾
¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤Ê½¸ÃÄ¤ÇÁö¤ëÇ®µ¤¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç½é»²²Ã¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
VIP¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢9·î25Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»²²Ã¤äVIP¥Æ¥ó¥ÈÍøÍÑ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°·Ú¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä´°Áö¾Ú¥é¥ß¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¡¢±óÀ¬»²²Ã¼Ô¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¼ÂÍÑÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤ÅÏ¹Ò¤ÇJALÊØ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö1Âæ¤Î±¿ÈÂÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¡¦¥¢¥í¥Ï¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥É¤ä¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¤ÎÃ£À®´¶¤È¥ê¥¾¡¼¥È¤Î·Ê¿§¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
µ÷Î¥ÁªÂò¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡¢¸½ÃÏÆÃÅµ¤Þ¤ÇÁá¤á¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢9·î¤ÎËÜÈÖ¤¬¤°¤Ã¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ù
Àä·Ê¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤ëÃ£À®´¶È´·²¤Î¿Íµ¤¼«Å¾¼Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥É¡ª
¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¡Ö2026¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É 2026¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯9·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É 2026¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÃÏ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É 2026¤ÎÍ½ÌóÊýË¡¤Ï¡©
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯9·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡£
