ÌµÎÁ¤Ç´ðÁÃ¤«¤éÆó½ÅÄ·¤Ó¤Þ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡ªMELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¡×¤Ê¤ï¤È¤Ó¶µ¼¼¡Ù
2026Ç¯2·î28Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌÚ¹¹ÄÅ¤Ç»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¡Ö¤Ê¤ï¤È¤Ó¶µ¼¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Á°Ä·¤Ó¤Î´ðÁÃ¤«¤éÆó½ÅÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Á´5²ó¡¦¹ç·×100Ì¾¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÆìÄ·¤Ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ò¤Ë¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¡£
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30¡Á16:20²ñ¾ì¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌÚ¹¹ÄÅ ¥µ¥¦¥¹¥¢¥È¥ê¥¦¥à½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÃÛÃÏ1-4ÂÐ¾Ý¡§Ëþ4ºÐ°Ê¾åÄê°÷¡§100Ì¾»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
MELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·ÏWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖMELOS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAPPY¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌÚ¹¹ÄÅ ¥µ¥¦¥¹¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤´ÛÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï³Ø¹»ÂÎ°é¤Ç¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤ÆìÄ·¤Ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤Æì¤Î°·¤¤Êý¤È¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´ÖÂÓÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥ì¥Ù¥ëÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à
10:30¡Á11:20¡§Á°Ä·¤Ó¥ì¥Ã¥¹¥ó 20Ì¾11:30¡Á12:20¡§Á°Ä·¤Ó¥ì¥Ã¥¹¥ó 20Ì¾13:30¡Á14:20¡§2½Å¤È¤Ó+¡÷ 20Ì¾14:30¡Á15:20¡§Á°Ä·¤Ó¥ì¥Ã¥¹¥ó 10Ì¾¡¿2½Å¤È¤Ó+¡÷ 10Ì¾15:30¡Á16:20¡§Á°Ä·¤Ó¥ì¥Ã¥¹¥ó 10Ì¾¡¿2½Å¤È¤Ó+¡÷ 10Ì¾
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢Æì¤ÎÄ¹¤µÄ´À°¤äÏÓ¤Î²ó¤·Êý¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÆ°ºî¤«¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ëµ»¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
Á°Ä·¤Ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï½é¿´¼Ô¸þ¤±¡¢2½Å¤È¤Ó+¡÷¤ÏÃæµé¼Ô¸þ¤±¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤È±¿Æ°·¤¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢°û¤ßÊª¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢50Ê¬¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡£
»²²Ã¤Ë¤ÏMELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ÈÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌÚ¹¹ÄÅ¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¡¢¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö²èÌÌ¤ÎÄó¼¨¤¬»²²Ã¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Ç´ðÁÃ¤«¤éÆó½ÅÄ·¤Ó¤Þ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡ª
MELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¡×¤Ê¤ï¤È¤Ó¶µ¼¼¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. MELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ ÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. MELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ ÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï10:30¡Á16:20¤Ç¤¹¡£
Q. MELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ ÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¾ì¤Ï¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌÚ¹¹ÄÅ ¥µ¥¦¥¹¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç¤¹¡£
Q. MELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ ÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
½»½ê¤ÏÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÃÛÃÏ1-4¤Ç¤¹¡£
Q. MELOS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ ÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
ÂÐ¾Ý¤ÏËþ4ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
