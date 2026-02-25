¹âÃÎ»Ô¤Ç24»þ´Ö±«ÎÌ117¥ß¥ê¤Ê¤É¹âÃÎ¸©Æâ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±« ¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©Æâ¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç2·î24ÆüÍ¼Êý¤«¤é±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«ÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç24ÆüÍ¼Êý¤«¤é±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
25Æü¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¹âÃÎ¤Ç117¥ß¥ê¡¢º´²ì¤Ç108¥ß¥ê¡¢ËÜ»³¤Ç101¡¦5¥ß¥ê¡¢ÈËÆ£¤Ç93¡¦5¥ß¥ê¤Ê¤Éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«ÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¾¯±«¤¬Â³¤¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¿åÉÓ¤Ç¤¢¤ë¿ÎÍäÀîÄ®¤ÎÂçÅÏ¥À¥à¤Ç¤ÏÃù¿åÎ¨¤¬°ì»þ0¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµë¿åÀ©¸Â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24ÆüÌë¤«¤é¤Î±«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÃÎ»Ô¤Î¾å²¼¿åÆ»¶É¾ô¿å²Ý¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·Ã¤ß¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£µë¿åÀ©¸Â¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÉÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£