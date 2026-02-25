´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î´ÇÈÄ¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡¢ÊÆÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÈÇ®°¦Àâ
´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ê¹âÎïÂç¡Ë¤ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊSI¡Ë¤Ê¤ÉÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ ¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤È¸òºÝÃæ¤È¤¤¤¦±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£2026¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡ËÊÄ²ñ¼°¸å¤Î23Æü¡¢°Ë¥ß¥é¥Î¤ÎÇ¥«¥Õ¥§¤Ç¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤¬¶¦¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
SI¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ç¸ÞÎØ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë°Ê¾å¤Î¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£2¿Í¤¬¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤¹Æ°²è¤â¤¢¤ê¡¢Ç®°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¿äÂ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¤â¡Ö2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤è¤¯Ë¬Ìä¤·¡¢·Ç¼¨Êª¤òºÜ¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤È¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤Ç°¦¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¡¢¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢¥ë¡¼¥×¡¢¥µ¥ë¥³¥¦¡¢¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Î6¼ïÎà¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê¥¯¥¢¥É¥í¥×¥ë¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶î»È¤·¡¢¡Ö¥¯¥¢¥Ã¥É¥´¥Ã¥É¡ÊQuad God¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î7²ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Í×ÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ4²óÅ¾¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦Í£°ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£
¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Ï20Æü¡¢°Ë¥ß¥é¥Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ê¡¼¤Çµ»½ÑÅÀ¡ÊTES¡Ë74¡¥15ÅÀ¡¢·Ý½ÑÅÀ¡ÊPCS¡Ë66¡¥34ÅÀ¤Î140¡¥49ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î70¡¥07ÅÀ¤È¹ç¤ï¤»¤¿·×210¡¥56ÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ8°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ÂÄê¤·¤¿µ»½Ñ¤È½¸ÃæÎÏ¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡£