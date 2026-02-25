¡Ú2·î¸©µÄ²ñ °ìÈÌ¼ÁÌä¡Û¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤ÎÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¶ÈÌ³ÂÎÀ©¡¡°¤ÉôÃÎ»ö¡Ö»ÔÄ®Â¼¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤¬É¬Í×¡×
2·î¸©µÄ²ñ¤Ï25Æü°ìÈÌ¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿2·î¸©µÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¡£
2ÆüÌÜ¤Î25Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë3¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬¼ÁÌä¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á²þ³×¿®½£¤Îº´Æ£Àé»ÞµÄ°÷¤«¤é¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¿¦°÷ÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ ¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤¬¶¦Æ±¤Ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡¢Ï¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°¤ÉôÃÎ»ö¤Ï¡Ö»ÔÄ®Â¼Ã±ÂÎ¤Ç¤Î¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤¬É¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¿ä¿Ê¤ä¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¿©°é¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ï3·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£