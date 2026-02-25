¡Ú»ö¼Â¾åÊÄ±à¡Û²ÏÄÅ¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à ´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ3·îËö¤Ç¡È±Ä¶È½ªÎ»¡É¤Ø ¶ÈÂÖÅ¾´¹¤òÌÏº÷¡Ê²ÏÄÅÄ®¡Ë
²ÏÄÅÄ®¤ÏÌ±´Ö¤Î»ØÄê¶È¼Ô¤¬Å±Âà¤¹¤ë¡Ö²ÏÄÅ¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3·îËö¤Ç´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ÏÄÅ¥Ð¥¬¥Æ¥ë¸ø±à¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¸ø±à¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ð¥é±à¤Ç2001Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Ä®¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤ÇÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢3Ç¯Á°¤«¤é´ÉÍý¤¹¤ë¶È¼Ô¤¬Å±Âà¤òÉ½ÌÀ¡£Ä®Ã±ÆÈ¤Ç¤Î±¿±Ä¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é3·îËö¤Ç´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é±à¤Ï9·î¤Þ¤ÇÌµÎÁ³«Êü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÂçÀîÄ®Ä¹¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¶ÈÂÖ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£