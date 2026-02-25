¡Ö¥Æ¥Ã¥¯´¶¡×¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥ó¥¿¥óº×¤ê¤Ç½ÕÀá¤òËþµÊ¡¡ËÌµþ·ÐºÑµ»½Ñ³«È¯¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ2·î25Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤ÎËÌµþ·ÐºÑµ»½Ñ³«È¯¶è¤Ë¤¢¤ëÇîÂç¸ø±à¤Ç¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËÏ¢µÙ¡Ê15¡Á23Æü¡Ë´ü´Ö¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸÷¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¤é¤á¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè±à¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±¸ø±à¤Ç¤ÏËèÇ¯½ÕÀá¤Î»þ´ü¤ËÀ¹Âç¤Ê¥é¥ó¥¿¥óº×¤ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Æ¥Ã¥¯´¶¡×¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÁõÃÖ¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±ÇÁü¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Íè±à¼Ô¤Ë¿·Á¯¤Ê³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ²Èµé·ÐºÑµ»½Ñ³«È¯¶è¤ÎÆ±³«È¯¶è¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢Âè6À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê6G¡Ë¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ê¤É¿·¶½»º¶È¤Ç¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤òÀä¤¨¤ºÈ¯´ø¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ÎµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥¿¥óº×¤ê¤Ç¤â¡¢³Æ½ê¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¸ø±à¹¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Ð¤æ¤¯¸÷¤ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ö²Êµ»Ê¡ÊÉ¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¡¢²óÏ©´ðÈÄ¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É»º¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿Íµ¤»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ò²Ì´²Â¡Ë