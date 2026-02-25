ºÇÂç55»þ´ÖºÆÀ¸¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿¼ÂÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ªMAXWIN¡Öid-MOTO-K1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×
MAXWIN¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Öid-MOTO-K1¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
40mm¤ÎHiFi¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÈENC¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤ÈÄÌÏÃ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ºÇÂçÌó55»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MAXWIN¡Öid-MOTO-K1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü»²¹Í²Á³Ê¡§6,930±ßËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó82¡ß43¡ß24mmËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§Ìó48gÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
MAXWIN¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Îid-MOTO-K1¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁõÃå¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²»¼Á¡¢ÁàºîÀ¡¢ËÉ¿åÀÇ½¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¶¯²½¤·¡¢Æü¾ïÁö¹Ô¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¹½À®¡£
40mmHiFi¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¹ÂÓ°è¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÆÀ¸
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¸ý·Â¡§40mm¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡§1000mAh/3.7V²»³Ú/ÄÌÏÃ»þ´Ö¡§Ìó55»þ´Ö
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÆâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÇö·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢Äã²»°è¤ÎºÆ¸½À¤È¹â°è¤ÎÈ´¤±´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Áö¹ÔÃæ¤Ç¤â¥Ê¥Ó²»À¼¤È³Ú¶Ê¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¾ðÊó¤òÊ¹¤Æ¨¤·¤Ë¤¯¤¤ºÆÀ¸¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£
°ÜÆ°»þ´Ö¤ò²÷Å¬¤ËÊÑ¤¨¤ë¼ÂÍÑ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀÇ½¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥Ü¥¿¥óÀß·×¤Ç¥°¥í¡¼¥ÖÁàºî¤ËÂÐ±þ
Æ°ºî²¹ÅÙÈÏ°Ï¡§-20¡î¡Á60¡îÂÔµ¡ÅÅÎ®¡§Ìó2mAÆ°ºîÅÅÎ®¡§Ìó23mA
²»ÎÌ¡Ü/¡Ý¤äÂ¿µ¡Ç½¥Ü¥¿¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥ÖÃåÍÑ»þ¤Ç¤â²¡¤·Ê¬¤±¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
Áàºî¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ää¼Ö»þ¤ÎÀßÄêÊÑ¹¹¤äºÆÀ¸¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÃ»»þ´Ö¤Ç´°Î»¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¾ì¤«¤é²Æ¾ì¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë²¹ÅÙÀß·×¤â°Â¿´ºàÎÁ¡£
Bluetooth5.3¤È2ÂæÆ±»þÀÜÂ³¤Ç»È¤¤Ê¬¤±
Bluetooth¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§5.3Æ±»þÀÜÂ³Âæ¿ô¡§2ÂæÄÌ¿®ÈÏ°Ï¡§Ìó10m
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó2Âæ¤òÆ±»þ¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥ÓÍÑÃ¼Ëö¤ÈÄÌÏÃÍÑÃ¼Ëö¤òÊ¬¤±¤ë»È¤¤Êý¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄãÃÙ±äÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢²»³ÚºÆÀ¸»þ¤Î°ãÏÂ´¶¤ä²»À¼°ÆÆâ¤ÎÃÙ¤ì¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
Siri¤ÈGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÆüËÜ¸ì²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤È5ÉÃ¸å¤ÎÅÅÏÃ¼«Æ°±þÅú¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IPX6ËÉ¿å¤È¥Þ¥¦¥ó¥È³ÈÄ¥¤Ç±¿ÍÑ¤òºÇÅ¬²½
ËÉ¿å¥ì¥Ù¥ë¡§IPX6½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó1.5»þ´Ö¡Ê5V/1A¡ËÄê³ÊÅÅ°µ¡§DC 5VÄê³ÊÅÅÎ®¡§¡å1A
IPX6ÁêÅö¤ÎËÉ¿åÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ê±«¤äÈôË÷¤¬¤«¤«¤ë´Ä¶¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥Õ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÊÌÇä¤ÎÀìÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¼°¥Þ¥¦¥ó¥È¡Öid-OP6¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È´Ö¤Ç¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨±¿ÍÑ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¤«¤é½µËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤³ÈÄ¥À¡£
²»¼Á¡¢ÄÌÏÃ¡¢ÁàºîÀ¡¢ËÉ¿å¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡¢1Âæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯²¡¤µ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÆ³Æþ¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡ù
ºÇÂç55»þ´ÖºÆÀ¸¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿¼ÂÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ª
MAXWIN¡Öid-MOTO-K1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. id-MOTO-K1¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²»³ÚºÆÀ¸¤ÈÄÌÏÃ¤ÇÌó55»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
Q. ½¼ÅÅ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
5V/1A½¼ÅÅ»þ¤ÇÌó1.5»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
Q. ËÉ¿åÀÇ½¤Ï¤É¤ÎÅùµé¤Ç¤¹¤«¡©
IPX6¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
Q. Bluetooth¤Î»ÅÍÍ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Bluetooth 5.3¤ËÂÐ±þ¤·¡¢2ÂæÆ±»þÀÜÂ³¤ÈÌó10mÄÌ¿®ÈÏ°Ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
