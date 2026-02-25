¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ´ØÏ¢¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Î°ìÉô¤òºï½ü¤äÈó¸ø³«¤«
¾¯½÷¤é¤Ø¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î°ìÉô¤òºï½ü¤äÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¸ø¶¦¥é¥¸¥ªNPR¤ÏÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î»ñÎÁ¸ø³«¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¡¢Èó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Èó¸ø³«¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï50¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ëFBI¡áÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¤ÎÄ°¼èµÏ¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Ì¤À®Ç¯»þ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÀÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¥á¥â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÊË¡¾Ê¤ÏNPR¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈó¸ø³«¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²áµî¤Ë¸òÍ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢»ö·ï¤È¤Î´Ø·¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£