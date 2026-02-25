42Ç¯Á°¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÇºÇ¹âºÛ¤¬ºÆ¿³·èÄê¡¡Ìµ´üÄ¨Ìò³ÎÄê¤ÎÃËÀ¡Ö¼«Çò¤ò¶¯Í×¡×¤ÈÌµºá¼çÄ¥¤âÉþÌòÃæ¤Ë»àË´¡¡¼¢²ì¡¦ÆüÌîÄ®¡¡
42Ç¯Á°¡¢¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·ÉþÌòÃæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÏºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¸¶¹°¤µ¤ó¤Ï1984Ç¯¤Ë¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Ç¼òÅ¹·Ð±Ä¤Î½÷À¤ò»¦³²¤·¡¢¶â¸Ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¼«Çò¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÉþÌòÃæ¤Î2011Ç¯¤ËÉÂ»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤é¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤ÈÂçºå¹âºÛ¤ÏºÆ¿³³«»Ï¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤¬ºÇ¹âºÛ¤ËÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ëÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢2·î24ÆüÉÕ¤ÇÂçºå¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡Ö¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£