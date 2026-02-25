¾å»Ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖAI¤è¤ê¤â¿Í¡×7³ä¡Ä¡ÈÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡É¤ÏÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤¬½é¤Î1°Ì¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¾å»Ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤È¡×¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Ìó7³ä¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖAI¾å»Ê¡×¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¿Í¤¬Ìó7³ä¤Ë¾å¤ê¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬AI¤Ç¤â¤è¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤Ê¤éµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤È¡×¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Áª¤Ö¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë»Ï¤Þ¤ëWBC¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ê¤É¤¬¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÃæ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¾õ¶·¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÄ´À°ÎÏ¤ä¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀâÌÀÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£