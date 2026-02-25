¥¢¥ë¥Ô¡¼¼ò°æ¡¡2ºÐ¼¡½÷¤¬Î¹Àè¤Ç¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡ÈÈ¯¾É¡É¡¡3»ÐËå¤ÎÊì¡¦²£ß·²Æ»Ò¤Î²ò·èË¡¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¼ò°æ·òÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌðÃ¼Ì¾·ë¤È·ëº§¡¢¸½ºß3ºÐÄ¹½÷¤È2ºÐ¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¼ò°æ¤Ï¡ÖÇ¯»Ï¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¼¤Î»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÈ¯¾É¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÀÖ¿§¤ÈÀÄ¿§¤Î¥¢¥á¤ò¹ØÆþ¤·¡Ö¡È¤³¤ì¤ÇÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¥¢¥á¤òÅÏ¤·¤¿¤é¡¢Ëå¤Î¤Û¤¦¤¬¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Á¡É¡×¤È¡¢ºÆ¤Ó¥°¥º¤ê¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë3»ÐËå¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²£ß·²Æ»Ò¤Ï¡ÖÀÖ¤ÈÀÄ¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÇã¤¦¤Ê¤é¡ËÀÖ3¤Ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Êª¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¼«¿È¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï²È¤ÎÃæ¤À¤ÈÌîÊü¤·¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡È¤ª¸ß¤¤¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼«¿È¤â3»ù¤ÎÊì¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö¤Ç¤â¡È¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥ÞÊ¹¤¤¤Æ¡É¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢²£ß·¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ä¤ê¤¹¤´¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼ò°æ¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤È¤«¤ÇÈæ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¹ðÇò¡£¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤Ï13ºÐÄ¹ÃË¡¢10ºÐÄ¹½÷¡¢6ºÐ¼¡½÷¤È4³ØÇ¯¤º¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÀâ¶µ¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤À¤¤¥²¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤µ¤¡¡¢¾®³Ø¹»²¿Ç¯À¸¤Î»Ò¤Ë¸À¤¦¤Î¡©¤¨¡¢À¨¤¤¥«¥Ã¥³°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¡¤¹¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËå¤À¤È»×¤¦¤È¥à¥«¤Ä¤¯¤±¤É¡¢¡È¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤Ï¤Ã¡É¤ÆÎä¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£