Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡ºÆµ¯Àï¤¬¶¯Å¨¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ö¶¯¤¤¥ä¥Ä¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¡×¡¡Âó¿¿¤Ø¤ÎÀã¿«¤âÀÀ¤¦¡ÖÉ¬¤º¤ä¤êÊÖ¤¹¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO1ÇÔ¡Ë¤¬4·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡¢Æ±µé1°Ì¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê35¡á¥á¥¥·¥³¡¢45¾¡28KO4ÇÔ¡Ë¤ÈWBCÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬25Æü¡¢Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î¤ËWBC¤«¤éÂÐÀï»ØÎá¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¼Ô¤ÏÆ±µé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê30¡áÂç¶¶¡¢21¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏºòÇ¯11·î24Æü¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎWBCÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°8ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£Ìó4¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤¬À¤³¦ºÆÄ©Àï¤ò·ü¤±¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉüµ¢¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£³³¤Ã±ï¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤êÊÖ¤¹¤À¤±¡£¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ò¸«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤º¤Ã¤ÈÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡¢ºÆµ¯Àï¤¬¶¯Å¨Áê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤ä¤ëÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶¯¤¤¥ä¥Ä¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î³ÊÆ®µ»¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥È¥é¥À¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç2³¬µé¤òÀ©ÇÆ¡£24Ç¯6·î¤Ë¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤Ë¥×¥í½é¤ÎKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤ÆWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯6·î¤ÎºÆµ¯Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¥ê¥â¡¼¥È»²²Ã¤·¤¿¥¨¥¹¥È¥é¥À¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ»î¹ç¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤¬Å·¿´Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æá¿ÜÀî¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥×¥í·Ð¸³¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤ÎÈà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Áê¼ê¤ò¤¸¤é¤·¤¿¤ê¡¢Âó¿¿Àï¤Ç¤â¸«¤»¤¿Í·¤Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤Þ¤º¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤È¤¤¤¦²¦¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£È½Äê¤Ë¤·¤íKO¤Ë¤·¤í¾¡¤Ä¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥È¥é¥À¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£É¬¤º¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°æ¾åÂó¿¿¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£