¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÇØÄØ¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇÇØ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æ¡£¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹ÃÂÀ¸°ÊÁ°¤«¤éÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤Î´ÇÉÂ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡´ÇÉÂÉØ¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê·±ÎýÀ©ÅÙ¤¬À°¤¦Á°¤Î»þÂå¤Ë¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿Â¸ºß¡£ÇÇØ¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éËÂ¤°ÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¡¢´ÇÉÂÉØ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÀ¸¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë±ÊÅÄ¥Õ¥æ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î´Ç¸î¤ò³Ø¤Ö¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¾×ÆÍ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇÇØ¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¹â¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òºî¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤Á¤ó¤È¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ÅÏ¤·¡¢°ú¤·Ñ¤®Â³¤±¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè¡£2001Ç¯¤Î»²²Ã¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢¡Öº£¤Ç¤â¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥¹¥´¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ë¸µ´Ç¸î»Õ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤Ø¤Î°¦¤Ë°î¤ì¡¢¾ï¤Ë¼«¿È¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤ëÂº·É¤¹¤Ù¤¿ÍÊª¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢Æü¾ï¤Î°ìÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤¿¡£´Ç¸î¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡¢»þÂå¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤òÀ¸¤¤ë´ÇÉÂÉØ¤ò¤É¤¦ÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÇÇØ¤¬±é¤¸¤ë±ÊÅÄ¥Õ¥æ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤½¤¦¤À¡£
