¡Ö¾è¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬3ÆüÏ¢Â³¤ÇÎ×»þµÙ¶È¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÁíÅÀ¸¡Â³¤¯¡¡Í½Ìó6500¿ÍÊ¬Ê§¤¤Ìá¤·ÂÐ±þ
22ÆüÌë¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÆÍÁ³Ää»ß¤·20¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤ÇÎ×»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é25Æü¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤ÇÅ¸Ë¾Âæ¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÎÍ½Ìó¤ÏÌó6500¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ï»þÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤È2017Ç¯¤Ë¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾èµÒ¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯¤ÎºÝ¤Î¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤È¤Î´ØÏ¢¤â´Þ¤áÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£